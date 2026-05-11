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Recuperan los restos de soldado desaparecido

Por AP

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan los restos de soldado desaparecido

Casablanca, Marruecos.- Los restos de un soldado del Ejército de Estados Unidos que desapareció hace una semana durante ejercicios militares en Marruecos fueron recuperados en el océano Atlántico, informó el ejército estadounidense el domingo. Equipos militares siguen en busca de otro elemento desaparecido.

Los restos recuperados corresponden al primer teniente Kendrick Lamont Key Jr., un oficial 14A de Artillería de Defensa Aérea, uno de los dos soldados que cayó por un acantilado durante una caminata recreativa en Marruecos mientras estaba fuera de servicio. Tenía 27 años.

Los dos soldados fueron reportados como desaparecidos el 2 de mayo luego de participar en "León Africano", los ejercicios militares multinacionales que se realizan cada año en Marruecos.

"Un equipo militar de búsqueda marroquí encontró al soldado en el agua a lo largo de la línea de costa aproximadamente a las 8:55 de la mañana, hora local, el 9 de mayo, a menos de una milla (1,6 kilómetros) de donde, según se informó, ambos soldados ingresaron al océano", señaló en un comunicado el Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

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Los dos desaparecieron cerca del área de entrenamiento Cap Draa, a las afueras de Tan-Tan.

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