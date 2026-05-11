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Recuperaron otros dos cuerpos del Dukono

Por AP

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Yakarta, Indonesia.- Los rescatistas en la remota isla indonesia de Halmahera encontraron los cuerpos de dos excursionistas singapurenses el domingo, dos días después de que quedaran atrapados en una erupción volcánica en el monte Dukono, informaron las autoridades.

Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, indicó que los cuerpos de los hombres, de 30 y 27 años, fueron localizados a unos pocos metros de donde el sábado se encontró muerta a la primera víctima, una excursionista indonesia. Los tres se encontraban a unos 50 metros del borde del cráter principal.

Muhari señaló que los cuerpos de los hombres estaban cubiertos por gruesas capas de material volcánico y agregó que el material, densamente compactado, había complicado las labores de evacuación y ralentizado la operación.

"Los cuerpos estaban enterrados bajo material volcánico profundo y densamente compactado, difícil de excavar", afirmó Muhari. "Los equipos de rescate deben avanzar con cautela para garantizar la seguridad".

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El trío formó parte de un grupo de 20 montañeros que salió para ascender el volcán de 1.355 metros, en la provincia de Molucas Septentrionales.

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