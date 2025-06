Redadas en Estados Unidos resultan en deportación de 252 mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la implementación de las redadas contra migrantes en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 252 mexicanos y mexicanas han sido deportados.

La Mandataria federal aseguró que la atención se ha fortalecido por medio de los consulados y que su obligación del gobierno es proteger a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

"No tenemos información, pero informamos, quiero decir que el número de personas deportadas desde que empezó este último proceso del Gobierno de Estados Unidos a la fecha son 252, que tienen que entrar a México evidentemente y al entrar a México son registrados por migración.

"O vienen en avión o vienen directamente desde la frontera norte, siguen todos los centros de atención de la frontera norte, se reforzó el centro de atención de Tapachula, de Villahermosa, para recibirlo en caso de ser deportados", sostuvo en Palacio Nacional.

Sobre los señalamientos de cazarrecompensas en Estados Unidos para detener migrantes, Sheinbaum pidió que se investigue.

"Voy a pedir que se investigue mucho más y que se presenten denuncias en Estados Unidos de actos que no sean legales", sostuvo.

Es por ello que la presidenta reiteró la defensa de las y los mexicanos en dicha nación.

"Los inmigrantes no son criminales (...) hacen funcionar la economía de Estados Unidos, si Estados Unidos no los necesitara, no estrían trabajando ahí. Ya reconocieron que en los campos se va a caer la producción, en las fábricas se va a caer la producción.

"No es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, es un asunto de reconocimiento de las y los mexicanos, no sólo nos toca defender a los mexicanos", recalcó la titular del Ejecutivo federal.