Avances en la Reforma al Poder Judicial de México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma al Poder Judicial va, y que no hay amparos, ni análisis que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puedan poner sobre la mesa para parar para la reforma constitucional.

"Entonces la elección va. Eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en la sociedad. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió", dijo Sheinbaum Pardo.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que Guanajuato fue el primer estado del país en emitir una controversia constitucional contra la reforma judicial.

"La reforma para elegir a ministros, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. Ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección".

Agregó: "Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, no hay, ya es constitucional. Entonces no hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma".

Antes, la mandataria federal señaló que fue voluntad del pueblo para que haya una elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y aclaró que hay democracia y libertades por lo que la gente puede manifestarse contra la reforma al Poder Judicial, pero lo que no pide es que todos piensen como la presidenta.

"(...) nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta, imagínense, eso sí sería dictadura, lo que hay es un 60% de los votantes que votaron por una opción, por un proyecto de gobierno, por un proyecto de nación más allá de un proyecto de gobierno y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular".

"La voluntad popular estableció, por ejemplo, que hubiera elección de jueces, magistrados y ministros, se cambió la constitución porque así lo quiso el pueblo, el pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon, que lo planteamos durante toda la campaña", destacó la titular del Ejecutivo federal.

Cualquier reunión será atendida por la Segob

La mandataria federal señaló que cualquier reunión que solicité la Suprema Corte de Justicia será atendida por la Secretaría de Gobierno ya que esa es su tarea.

Lo anterior al ser cuestionada sobre si los ministros de la Suprema Corte le han solicitado una reunión respeto a la reforma al Poder Judicial.

"¿Cuál sería, digamos, el objeto, si ellos lo desean? Pues avanzar en la reforma al Poder Judicial", indicó.