Jueces amplían por tiempo indefinido el paro en México tras la reforma judicial

Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano ampliaron este martes por tiempo indefinido el paro nacional tras promulgarse el domingo la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a juzgadores y a la Suprema Corte.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) anunció en un comunicado, tras una votación unánime de sus líderes, que seguirá la huelga que comenzaron el 21 de agosto, salvo para casos urgentes y para la Suprema Corte.

"La prórroga se mantendrá al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo con miras a definir las estrategias necesarias para proteger los derechos laborales que asisten a las personas que trabajamos en el seno de tribunales y juzgados", estableció el pronunciamiento.

Los juzgadores reiteraron que los legisladores de la mayoría en el Congreso de la Unión, donde se aprobó la reforma la semana pasada, "desatendieron" las peticiones de diálogo del Poder Judicial, por lo que el proceso legislativo fue "desaseado".

Los trabajadores judiciales anunciaron que acudirán a instancias internacionales para revertir la reforma, que a partir de 2025 instaurará comicios populares para elegir a jueces, magistrados, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, además de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a juzgadores.

Pero López Obrador indicó este martes que "no hay fundamento legal" para frenar la iniciativa, aunque algunos juzgados concedieron amparos para evitar su implementación.

"Es un auténtico Estado de derecho no hay influyentismo, no hay corrupción, no hay amiguismo, no hay nepotismo, eso es lo que hay que buscar, limpiar al Poder Judicial", defendió el mandatario en su conferencia matutina.