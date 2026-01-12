Refuerza Reino Unido seguridad en el Ártico

LONDRES.- El Reino Unido está discutiendo con los aliados de la OTAN cómo puede ayudar a reforzar la seguridad en el Ártico para contrarrestar las amenazas de Rusia y China, informó el domingo una ministra del gobierno británico.

La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, afirmó que las conversaciones son "parte de la rutina" en lugar de una respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

Trump declaró el viernes que le gustaría hacer un trato para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma del aliado de la OTAN, Dinamarca, para evitar que Rusia o China la tomen. "Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no", indicó Trump el viernes.

Groenlandia, con una población de aproximadamente 57.000 habitantes, es defendida por Dinamarca, cuyo ejército es mucho más pequeño que el estadounidense, que tiene una base militar en la isla.

Las tensiones han aumentado entre EU y Dinamarca desde que el gobierno de Trump renovó sus advertencias contra Groenlandia. Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en EU, respondió al recién nombrado enviado estadounidense a Groenlandia, Jeff Landry, que "EU defendió la soberanía de Groenlandia durante (la II Guerra Mundial) cuando Dinamarca no pudo".

Sørensen respondió: "Continuamos abordando los desafíos de seguridad en el Ártico como socios y aliados". Funcionarios daneses se reunirán con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio esta semana.