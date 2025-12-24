logo pulso
Refuerzan la seguridad del Louvre tras robo

Por AP

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
PARÍS.- Un montacargas se elevó el martes hacia el Museo del Louvre, pero esta vez no eran ladrones de joyas. Eran trabajadores instalando barras de seguridad en la ventana utilizada para irrumpir en la famosa Galería de Apolo del monumento parisino durante el robo de octubre pasado.

El museo más visitado del mundo está asimilando lentamente las fallas de seguridad expuestas por el robo, mientras los investigadores buscan las joyas de la corona desaparecidas, valoradas en 102 millones de dólares.

Con el Louvre cerrado el martes, trabajadores de mantenimiento con cascos de seguridad y chalecos de alta visibilidad montaron una montacargas hasta un balcón del segundo piso para asegurar nuevas barras de metal en una ventana.

La escena fue algo similar a la del 19 de octubre, cuando una banda de ladrones haciéndose pasar por trabajadores utilizó un montacargas similar, luego cortaron la ventana para entrar en la galería. Se llevaron tiaras, pendientes de esmeraldas, un collar de zafiros y otros tesoros, y ocho minutos después ya se habían ido.

Los presuntos ladrones fueron arrestados y acusados, las joyas no han sido recuperadas.

