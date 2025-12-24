Refuerzan la seguridad del Louvre tras robo
PARÍS.- Un montacargas se elevó el martes hacia el Museo del Louvre, pero esta vez no eran ladrones de joyas. Eran trabajadores instalando barras de seguridad en la ventana utilizada para irrumpir en la famosa Galería de Apolo del monumento parisino durante el robo de octubre pasado.
El museo más visitado del mundo está asimilando lentamente las fallas de seguridad expuestas por el robo, mientras los investigadores buscan las joyas de la corona desaparecidas, valoradas en 102 millones de dólares.
Con el Louvre cerrado el martes, trabajadores de mantenimiento con cascos de seguridad y chalecos de alta visibilidad montaron una montacargas hasta un balcón del segundo piso para asegurar nuevas barras de metal en una ventana.
La escena fue algo similar a la del 19 de octubre, cuando una banda de ladrones haciéndose pasar por trabajadores utilizó un montacargas similar, luego cortaron la ventana para entrar en la galería. Se llevaron tiaras, pendientes de esmeraldas, un collar de zafiros y otros tesoros, y ocho minutos después ya se habían ido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los presuntos ladrones fueron arrestados y acusados, las joyas no han sido recuperadas.
no te pierdas estas noticias
Cierre de planta de Tyson Foods deja a Lexington en crisis
AP
Lexington se enfrenta a una crisis económica y social debido al cierre de la planta de Tyson Foods, dejando a miles de trabajadores sin empleo.
Taiwán aprueba Ley Básica de Inteligencia Artificial para promover desarrollo tecnológico
EFE
La Ley Básica de IA en Taiwán designa al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como autoridad rectora en la materia, marcando un hito en el desarrollo tecnológico.
Bukele se compromete a colaborar si hay torturas en CECOT
AP
El presidente salvadoreño responde a acusaciones de torturas en Centro de Confinamiento del Terrorismo.