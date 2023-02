Refugio de animales en Turquía lleva el nombre de Proteo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Los homenajes y muestras de afecto hacia Proteo, perro rescatista mexicano que falleció a causa de las condiciones climatológicas del territorio turco, continúan en varias partes del mundo.

El binomio canino falleció el pasado 9 de enero. Viajó a Adyaman junto con un equipo de rescate integrado por canes y brigadistas, quienes apoyaron en las zonas devastadas tras el sismo de 7.8 grados que afectó a Turquía.

Después de la llegada de sus restos a México, la Secretaría de la Defensa Nacional rindió tributo al can en la Base Aérea de Santa Lucía Número 1. Asimismo, en Turquía, la afición del equipo Trabzonspor desplegó una bandera con su rostro durante el partido de la Conference League frente al Basilea suizo.

La partida de Proteo conmocionó a miles de amantes de los animales, mexicanos y ciudadanos del mundo. Recientemente, su imagen fue inmortalizada en un mural artístico en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Pero no han sido todos los homenajes al binomio canino. Un grupo de presas del penal femenil de Santa Martha Acatitla honró la memoria de Proteo mediante figuras de estambre tejidas a mano.

El centro de rehabilitación de animales en honor a Proteo fue construido en el distrito de Basiskele de Kocaeli. Con una extensión de seis mil 100 metros cuadrados, ofrece atención, alimentación y tratamiento a animales en situación de calle.

Asimismo, cuenta con un albergue de 435 metros cuadrados, salas para brindar atención veterinaria, quirófano y área de examinación, todo ello con el objetivo de apoyar a especies sin hogar.

A través de redes sociales, Mehmet Yasin Ozlü, alcalde de Basiskele, informó que el refugio es un honor a Proteo, pero también a todos los perros de búsqueda y rescate que ayudaron a cientos de personas en tareas relacionadas con la seguridad humana.

Asimismo, el mandatario aprovechó su plataforma para dedicar un mensaje al can mexicano: "Nombramos a nuestro centro en honor a Proteo, quien sirvió a México durante muchos años. Su nombre será recordado en este lugar durante los próximos años".

En la entrada del centro de animales, también fue colocada una placa con un mensaje al lomito rescatista: "(...) La muerte de Proteo ha afectado tanto a México como fue recibida con tristeza en Turquía".

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reaccionó a la noticia del centro de rehabilitación de animales en memoria del binomio canino. Mediante su cuenta de Twitter, calificó como emotiva la acción de las autoridades de la provincia de Kocaeli.

"Ha sido denominado Proteo este Centro de rehabilitación en Turquía, conmovedor. Somos pueblos fraternos" señaló a propósito de las imágenes que fueron difundidas sobre las instalaciones del refugio.