Regresan decenas de miles de migrantes a Marruecos

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CEUTA, España.- Decenas de miles de migrantes que cruzaron al pequeño territorio español de Ceuta regresaron voluntariamente a Marruecos el viernes, un día después de que la afluencia desató el caos en la ciudad del norte de África y reavivó el debate sobre la inmigración en Europa y más allá. Al menos 57 migrantes murieron en el trayecto.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó el número de migrantes en 60.000, lo que equivalía al 70% de la población del territorio. Pero la mayoría de ellos regresaron pronto, dijo el gobierno español, después de que la llegada arrepentida de tantas personas desató crisis humanitaria.

Algunos migrantes nadaron varios kilómetros por el mar y se enfrentaron a las autoridades, que intentaron hacerlo retroceder con cañones de agua, gases lacrimógenos y disparos de advertencia. Entre los fallecidos había algunos que se ahogaron o murieron en una estampida al intentar cruzar un rompeolas cerca de un puesto fronterizo.

España desplegó a sus fuerzas armadas y efectivos policiales adicionales para restablecer el orden en Ceuta, que se encuentra en el Estrecho de Gibraltar, a la entrada del mar Mediterráneo, y ha sido una posesión española desde 1580. En el lado marroquí de la frontera, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con migrantes. El caos también tuvo efectos en el extranjero: Italia y Francia se comprometieron a soportar sus controles sobre las personas que llegan desde España.

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"La situación que se vive en Ceuta es absolutamente insostenible", dijo Vivas a los periodistas.