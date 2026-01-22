Reiniciará operaciones central nuclear japonesa

TOKIO.- La central nuclear más grande del mundo tenía previsto reiniciar su actividad el miércoles en el centro-norte de Japón por primera vez desde el desastre nuclear de Fukushima en 2011, mientras Japón, un país con escasos recursos, acelera el uso de energía atómica para cubrir las crecientes necesidades energéticas

Los primeros pasos en la producción de energía en el reactor 6 de la planta nuclear Kashiwazaki-Kariwa son importantes porque el operador es Tokyo Electric Power Company Holdings, la misma empresa que gestiona la arruinada planta de Fukushima Daiichi. Los problemas de seguridad pasados de TEPCO en Fukushima han generado preocupaciones públicas sobre las operaciones en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, que también se encuentra en una región aislada y propensa a terremotos.

Los siete reactores de Kashiwazaki-Kariwa han estado inactivos desde un año después de que la planta de Fukushima Daiichi, en la costa noreste de Japón, fuera golpeada por un gran terremoto y tsunami en marzo de 2011, sufriendo fusiones que contaminaron la tierra circundante con una emisión radiactiva tan severa que algunas áreas aún son habitables.

La imagen de TEPCO aún no se ha recuperado, incluso mientras trabaja en la limpieza de Fukushima Daiichi, que se estima costará 22 billones de yenes (139.000 millones de dólares). Investigaciones gubernamentales e independientes culparon el desastre de Fukushima a la mala cultura de seguridad de TEPCO y la criticaron por su colusión con las autoridades de seguridad.

Otros 14 reactores nucleares han reiniciado en todo Japón desde 2011, pero esta es la primera unidad operada por TEPCO que reanuda la producción.

Los residentes cerca de la planta celebraban los potenciales beneficios económicos y de empleo, pero estaban preocupados por la seguridad nuclear y la viabilidad de los aviones de evacuación, especialmente después de un gran terremoto en la cercana región de Noto hace dos años.

Preocupaciones sobre problemas de seguridad

El reinicio del reactor número 6 en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, podría generar 1,35 millones de kilovatios adicionales de electricidad, suficientes para abastecer a más de un millón de hogares en la región capitalina.