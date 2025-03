Columnista del Washington Post renuncia tras rechazo de su artículo crítico con Jeff Bezos

Una columnista que trabajó en The Washington Post durante cuatro décadas renunció el lunes después de que la dirección del periódico decidió no publicar su comentario crítico sobre la nueva política editorial del propietario Jeff Bezos.

Ruth Marcus, quien ha trabajado en el periódico desde 1984, escribió que "me rompe el corazón concluir que debo irme". Su carta de renuncia fue reportada por primera vez por The New York Times.

Su salida es consecuencia de la directiva del propietario multimillonario de que el Post limite los temas cubiertos por su sección de opinión a las libertades personales y el libre mercado. El editor de opiniones del periódico, David Shipley, renunció debido a este cambio, anunciado hace dos semanas.

Marcus dijo que el editor del Post, Will Lewis, se negó a publicar su columna, que ella describió como "una disidencia respetuosa" al edicto de Bezos. Fue la primera vez en casi 20 años de escribir columnas que le cancelaron una, afirmó.

La decisión "subraya que la libertad tradicional de los columnistas para seleccionar los temas que desean abordar y expresar lo que piensan ha sido peligrosamente erosionada", escribió.

Un portavoz del Post dijo el lunes que "estamos agradecidos por las significativas contribuciones de Ruth a The Washington Post durante los últimos 40 años. Respetamos su decisión de irse y le deseamos lo mejor".

El Post ha batallado el último año, tanto financiera como editorialmente. La decisión de Bezos el otoño pasado de que el Post no respaldaría a un candidato presidencial —después de que el personal editorial se había preparado para apoyar a la demócrata Kamala Harris— llevó a una fuga de suscriptores. La incertidumbre sobre la dirección del periódico ha llevado a que muchos de sus periodistas se vayan a otros empleos.

La renuncia de Marcus el lunes eclipsó un plan de reorganización de la sala de redacción presentado por Lewis.