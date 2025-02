Renuncia del Ministro de Defensa y Crisis en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, renunció el martes a su cargo de manera "irrevocable" en medio de la reorganización ministerial que está impulsando el presidente Gustavo Petro luego de que quedaran al descubierto las tensiones internas en el gobierno en una inédita reunión televisada.

La dimisión fue informada en X, antes Twitter, por el Ministerio de Defensa en un breve comunicado de prensa en el que no se detallaron las razones de su decisión.

Velásquez era el único ministro que se había mantenido en su cargo desde que Petro asumió en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en gobernar Colombia. Había resistido al menos tres remezones ministeriales y tenía a su cargo la política de seguridad, clave en un país donde persisten los grupos armados ilegales.

El ministro de Defensa que dimitió tiene una larga trayectoria en la investigación de corrupción y estructuras criminales y presidió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por lo que Petro le encomendó depurar las fuerzas militares de corrupción.

"Era el alfil de Petro con mayor resistencia en el gobierno y un defensor a ultranza del derecho internacional humanitario que le había dado un giro a las fuerzas militares", señaló a The Associated Press el consultor en comunicación política, Carlos Andrés Arias Orjuela.

Su salida se da luego de que Petro pidiera el domingo a todos sus ministros y jefes de departamentos la renuncia protocolaria para ajustar, según dijo, y lograr un mayor cumplimiento de su plan de gobierno. Sin embargo, antes de que pidiera la renuncia habían dimitido dos de sus altos funcionarios inconformes por las tensiones internas.

Así como Velásquez, renunciaron dos ministras de la entraña del proyecto político progresista de Petro: las ministras de Ambiente, Susana Muhamad, y de Trabajo, Gloria Ramírez, del partido Comunista.

Las renuncias, según Arias Orjuela, representan no solo un golpe político sino de representatividad frente a organizaciones no gubernamentales y el sector de izquierda. "Se va la corriente ideológica más fuerte de izquierda, Ramírez; la corriente más progresista de este gobierno que es Muhamad; y se va el símbolo de los defensores de derechos humanos que es Velásquez", explicó.

Tanto Ramírez como Muhamad manifestaron en sus cartas de renuncia o entrevistas a medios locales que estaban inconformes del rumbo que estaba tomando el gobierno. Muhamad fue explícita en decir que su salida se debe al nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial.

Benedetti, quien fue la mano derecha de Petro en la campaña presidencial de 2022, ha sido cuestionado por un presunto caso de violencia de género y audios filtrados que señalan supuestas irregularidades en la campaña electoral con la que Petro llegó al poder. También fue acusado por presunto tráfico de influencias por la Corte Suprema de Justicia en una investigación relacionada con su supuesta intervención indebida en procesos de contratación en un fondo estatal.

El funcionario ha negado los cuestionamientos y también el delito de corrupción. Mientras que Petro lo defendió públicamente asegurando que todos merecen una segunda oportunidad.

La tensión queda al descubierto cuando Petro atraviesa el último tramo de su mandato, a terminar por ley en 2026, con el gran desafío de dejar un legado que le permita a la izquierda continuar en el poder. Sucede también cuando lucha por lograr que sus ambiciosas reformas sociales al sistema de salud y de trabajo sean aprobadas por un esquivo Congreso en el que no goza de las mayorías.

Para Petro, el remezón ministerial tiene de fondo las salidas de quienes tienen aspiraciones para el próximo año de elecciones legislativas y presidenciales, que considera incompatibles con su desempeño en el gobierno.

"Está todo listo, no hay de qué preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer", dijo Petro el martes a la prensa desde Emiratos Árabes. "Lo que hacemos es quitar las personas que tengan aspiraciones electorales, no es sano que se combinen... ya queremos separar esas aguas", explicó.

La expectativa de los nuevos nombramientos giran en torno a la cabida que Petro dé a partidos tradicionales o se mantenga en la izquierda para el último tramo de su gobierno. Sin embargo, en medio de la crisis ministerial el Partido Conservador, que en un inicio fue aliado, aseguró que no buscará representación en el gobierno.

Para el analista Arias Orjuela, Petro puede gobernar con una alianza de políticos tradicionales para lograr una candidatura en 2026 que atraiga otros sectores más allá de la izquierda, o elegir a personas de la izquierda, pero que no cuestionen sus decisiones en público, como sucedió en la reunión televisada que generó la crisis.