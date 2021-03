Renuncia prelado alemán

Colonia, Ale.- Un informe encargado por la arquidiócesis alemana de Colonia sobre la gestión de la Iglesia ante las denuncias de abusos sexuales por parte del clero detectó 75 casos en que autoridades de alta jerarquía desatendieron sus obligaciones.

Luego que las conclusiones se dieron a conocer el jueves, el arzobispo de Hamburgo presentó su renuncia al papa Francisco.

El reporte, comisionado por el arzobispo de Colonia, el cardenal Rainer Maria Woelki, exoneró a Woelki de cualquier falta por negligencia con respecto a las víctimas de abuso sexual.

Sin embargo, el predecesor de Woelki, el cardenal ahora fallecido Joachim Meisner, fue acusado de anomalías como el no dar seguimiento ni reportar casos de abuso, no haber impuesto ningún tipo de sanción a los responsables y no haber brindado atención a las víctimas. Meisner se jubiló en 2014 y murió en 2017.

El arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse -quien previamente fue prominente miembro de la Iglesia en Colonia-, fue responsabilizado de 11 casos de negligencia en sus funciones.

La noche del jueves, Hesse publicó un comunicado en video en el que aceptó que había cometido "errores" en el pasado.