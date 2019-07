Renuncian funcionarios de Puerto Rico tras escándalo por chat

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, anunció el sábado las renuncias inmediatas de su principal oficial financiero y su secretario de estado después de su participación en un chat privado que incluyó expresiones groseras contra una exfuncionaria de la Ciudad de Nueva York y la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla.

Christian Sobrino, que ostentaba seis cargos, entre ellos director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, anunció el sábado su dimisión por Twitter. El secretario de Estado de Puerto Rico, Luis G. Rivera Marín, también presentó su renuncia.

Roselló dijo en un comunicado difundido después que aceptó las renuncias de los funcionarios de su gobierno que participaron en el chat del sistema de mensajes utilizado por funcionarios del gobierno. Después de que la prensa local publicara el contenido del chat, diversas voces exigieron la renuncia del gobernador, entre ellos los cantantes Ricky Martin y René Pérez, que fue líder de la banda Calle 13.

Rosselló se disculpó por sus declaraciones del jueves en la noche afirmando que había estado trabajando jornadas de 18 horas y disipando tensiones cuando se refirió en español a la presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, como una "puta" y dijo en inglés a la junta de supervisión "go f--- yoursel" (váyanse al carajo) seguido de una cadena de emojis con el dedo medio extendido.

"Consciente de que no es posible mantener el ambiente actual, le he comunicado a todos los demás funcionarios públicos involucrados en el chat que habré de prescindir de igual forma de sus servicios y/o de sus consejos", afirmó Roselló en un comunicado.

Dijo que solicitó a Ricardo Llerandi que permanezca como secretario de la Gobernación y a Anthony Maceira como secretario de Asuntos Públicos.

"Esta es una situación sumamente penosa para mí, como gobernador, como ser humano y como puertorriqueño", afirmó Roselló. "Pero reconozco que no hay otra salida posible y que no hay perdón que valga de mi parte sin tomar correcciones y sin claras señales de propósito de enmienda".

Estas declaraciones enfadaron a muchos puertorriqueños que se dijeron avergonzados por el lenguaje del gobernador y de la manera en que el incidente podría perjudicar la reputación del territorio estadounidense, que está bajo la lupa desde esta semana tras los arrestos de exfuncionarios, entre ellos quien fuera la secretaria de Educación de la isla.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció que había nombrado una fuerza especial para determinar si se violaron leyes referentes al chat y por los comentarios emitidos.

Rosselló ha perdido el apoyo de miembros de alto rango de su Partido Nuevo Progresista, entre ellos los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, así integrantes de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico _que representa a los alcaldes del partido.

Roselló afirmó el jueves en la noche que él no había hablado todavía con Mark-Viverito, quien en un largo comunicado en Twitter comentó: "Una persona que utiliza ese lenguaje contra una mujer, sea figura pública o no, no debería gobernar Puerto Rico... este tipo de conducta es completamente inaceptable".

En el chat, Roselló escribió que estaba disgustado por las críticas que Mark-Viverito hizo hacia Tom Pérez, presidente del Comité Nacional Demócrata, por apoyar la estadidad de Puerto Rico.

El cantante pop puertorriqueño Ricky Martin, mencionado en el chat con referencias homofóbicas, exigió la renuncia de Roselló.

"Este NO es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Roselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, ésa es la más grande decepción. Gobernador sus insultos y sus burlas nos muestran quién es usted realmente", afirmó el artista en Twitter. "Haga un acto de verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico y ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo".

Mientras que el cantante René Pérez, conocido como Residente, hizo eco del exhorto a Roselló al advertirle que el gobierno "ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar".

"Hoy nos toca despedir a este empleado público que se suponía trabajara por el bien del país. El mensaje es simple y claro, todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador Ricardo Rosselló su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más", escribió el artista.

Roselló, que enfrenta otros problemas, ha dicho que no renunciará a su cargo.

Días antes, agentes del FBI arrestaron a Julia Keleher, exsecretaria de Educación de Puerto Rico, y a otros bajo cargos de canalizar recursos federales a contratistas poco calificados pero con conexiones políticas.

Según funcionarios, el presunto fraude alcanza 15,5 millones de dólares de financiación federal correspondiente al periodo entre 2017 y 2019. Explicaron que 13 millones fueron gastados por el Departamento de Educación de Puerto Rico cuando Keleher fue la secretaria y otros 2,5 millones por Ángela Ávila Marrero, cuando fue directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de la isla. Ávila Marrero fue acusada junto con los empresarios Fernando Scherrer-Caillet y Alberto Velázquez-Piñol, y los contratistas de Educación, Glenda E. Ponce-Mendoza y Mayra Ponce-Mendoza, que son hermanas.