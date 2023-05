La nieta de Mussolini acusa a Instagram de censurar su apellido

ROMA, Italia (EFE).- La europarlamentaria italiana Alessandra Mussolini, nieta del dictador fascista Benito Mussolini, denunció hoy que Instagram le impide abrir una cuenta a causa de su apellido, a pesar de que ya tiene otra en la misma red social.



"Desde ayer estoy intentando crear una cuenta en Instagram para trabajar, para estar junto a los electores, para hacer lo que debo por trabajo, pero no me lo permite porque me llamo Alessandra Mussolini", denunció en un vídeo desde Twitter.

En la grabación, la viceportavoz de Forza Italia en el Parlamento Europeo leyó un supuesto mensaje de la red social en la pantalla de su ordenador que dice que su cuenta "ha sido inhabilitada de forma permanente por no respetar las reglas de la comunidad".

"He intentado hacerlo como Alessandra Gramsci (alusión a Antonio Gramsci, pensador comunista represaliado por el fascismo) y sí que lo acepta. Pero yo no me cambio el apellido, ¿entendido? Un prejuicio se convierte en violencia, en violencia obtusa", lamentó.

Poco después, publicó otro video en el que anunciaba que había encontrado la solución para evitar "el obstáculo": separar las letras de su apellido.

"Para esquivar el obstáculo yo debo escribir 'm_ussolini' o 'mussolin-i'", resolvió.

Sin embargo Alessandra Mussolini, hija del cuarto hijo de Benito Mussolini, Romano, y de Maria Scicolone, hermana de la actriz Sophia Loren, ya tiene un perfil activo y verificado con su nombre y apellido completos en esa red social.

En esa cuenta se define como "figura pública, pintora por vocación y cocinera por pasión" y suele publicar fotografías de sus apariciones en programas televisivos, de su vida personal o de sus opiniones, como su reciente defensa del colectivo homosexual.

En Instagram, además de diversos perfiles con fotos o mensajes del fundador del fascismo, también está presente la hermanastra de Alessandra Mussolini, la concejala romana Rachele Mussolini.