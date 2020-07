Repartidores en Brasil protestan

RÍO DE JANEIRO.- Repartidores de aplicaciones protestaban el miércoles en las principales ciudades de Brasil contra la precarización laboral.

Los trabajadores piden mejoras en los pagos fijos, incrementos por cada kilómetro recorrido y mayor protección laboral para trabajar en las calles. La protesta fue convocada a través de redes sociales, sin un liderazgo claro, pese a que cuenta con auspicio de algunos políticos opositores.

"Me siento explotado literalmente. Todas las mañanas hago mi oración para no accidentarme, porque si me llega a suceder o si el cliente cancela un pedido, estoy complicado. La aplicación no queda con ningún prejuicio", dijo a The Associated Press Marcelo Madalena, un repartidor de 27 años.

Madalena, quien trabaja hace más de dos años con su moto para distintas aplicaciones, marchó junto a unos 100 manifestantes a una sede del Ministerio de Trabajo en el centro de Río de Janeiro. "Nuestras vidas valen más que el lucro de ellos", se leía en pancartas pegadas a las cajas de entrega de varias motos, cuyas bocinas sonaron en señal de protesta.

En Sao Paulo, cientos se aglomeraron frente al Museo de Arte de Sao Paulo. En Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, un grupo montó un acto en la puerta de la Asamblea Legislativa y cantó "¡trabajador unido, jamás será vencido!". En otras capitales como Brasilia y Recife también hubo protestas.

En mayo, cada repartidor de ifood, uno de los más populares servicios de entrega de comida, ganó en promedio cuatro dólares por hora, según cálculos de la empresa. La compañía dijo en una nota enviada a The Associated Press que defiende la libertad de expresión de su personal y aseguró que ha brindado desde 2019 un seguro de protección por accidentes y, más recientemente, repartió cerca de 800 mil objetos de protección por el COVID-19. Sin embargo, muchos manifestantes reclamaron el miércoles falta de protección.

La Asociación Brasileña Online To Offline, entidad que reúne a más de 90 empresas con servicios de delivery, aseguró en una nota que ha trabajado en la pandemia para dar protección a los empleados y que ha creado fondos para aquellos que debieron quedarse parados en razón de contagos de coronavirus.