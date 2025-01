Reporta EU primera muerte por gripe aviar H5N1

Estados Unidos registró la primera muerte de una persona por gripe aviar H5N1, en Louisiana, informó el Departamento de Salud del estado.

La persona fallecida, mayor de 65 años, había sido diagnosticada como el primer caso grave de la enfermedad. El paciente, que no ha sido identificado, tenía afecciones médicas subyacentes.

La persona fue hospitalizada tras haber estado expuesta a una bandada de pájaros de su patio trasero y a aves silvestres enfermas.

No se encontraron otros casos humanos relacionados con la infección de esta persona.

A fines de diciembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que un análisis genético del virus que infectó al paciente detectó posibles mutaciones en el virus que podrían en el futuro aumentar su capacidad de infectar las vías respiratorias superiores de los seres humanos y de propagarse más fácilmente de persona a persona. Sin embargo, señalaron que por ahora no es motivo de preocupación.