Reportan excarcelación de más presos políticos

Caracas, Ven.- La organización civil Foro Penal informó el domingo 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, en medio de divergencias con el gobierno sobre la cifra de liberados tras la acción militar estadounidense en la que el expresidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal —una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país—, indicó en la red X que el número de excarcelados podría incrementarse mientras avanza el proceso de verificación de su estatus en todo el territorio, y agregó que uno de sus abogados fue dejado en libertad.

La organización, que monitorea la situación de los presos en el país sudamericano, estima que más de 700 personas continúan recluidas por razones políticas. El oficialismo niega que haya presos políticos en Venezuela, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Carlos Pérez fue uno de los excarcelados que, en medio del grito "¡viva la libertad!", dejó el domingo la cárcel de Carabobo, en las afueras de Caracas. Estuvo detenido desde febrero del año pasado por cargos que rechaza.

"Tenemos una esperanza grande para todos los venezolanos", comentó el liberado.