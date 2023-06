Reportan la peor calidad del aire en Nueva York desde los años 80

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La calidad del aire de la ciudad de Nueva York fue la peor desde al menos la década de 1980 el miércoles por la tarde, cuando el espeso humo de los incendios forestales que descendía de Canadá oscureció la ciudad en una neblina naranja.

Medios como el "Daily Mail" y el "The New York Post" mencionaron que según las clasificaciones de IQAir, Nueva York tenía la peor contaminación del aire de cualquier ciudad importante hasta el miércoles por la tarde, con una concentración de partículas de aire (PM2.5) 61 veces más fuerte que las pautas de la Organización de Mundial de la Salud (OMS).

"Parece Marte", dijo el meteorólogo Brian Mastro, antes de las 2 p.m. El índice de calidad del aire de la ciudad había subido a 353 de 500 a primera hora de la tarde, lo que se considera "muy peligroso" y fue el peor registrado desde al menos los años 80, explicó. En un día normal en Nueva York, el índice es de aproximadamente 100.

El índice de calidad del aire fue incluso peor que después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo Mastro. "La buena noticia es que esto es básicamente lo peor que va a pasar entre ahora y las próximas dos horas", adelantó.

"A medida que avanzamos esta noche, comenzará a calmarse un poco, pero aún podríamos tener un poco de humo mañana y viernes, pero ni mucho menos lo que tenemos hoy", previó el experto.

La ciudad de Detroit, Michigan, también se encontraba entre las cinco principales áreas metropolitanas con la peor calidad del aire el miércoles por la mañana, y numerosas ciudades de EU continuaban afectadas por el smog.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, instó a los residentes vulnerables a ser cautelosos en medio de la crisis, ya que también culpó al cambio climático por los cielos amarillos. "Esta puede ser la primera vez que experimentamos algo como esto en esta magnitud", dijo. "Déjenme ser claro, no será la última".

Además, pidió a los residentes que usen cubrebocas y prioricen permanecer en el interior con las ventanas cerradas.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, más de 2 mil vuelos se retrasaron en EU el miércoles por la tarde. Más de un tercio de los vuelos que salían de LaGuardia fueron retenidos por el humo, lo que provocó una espera promedio de más de 120 minutos.

Según medios locales, también han sido cancelados numerosos eventos públicos de verano en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, conocidos como el área triestatal. Algunas áreas, incluidas Indiana y Ohio, vieron que el humo se dispersó parcialmente por la mañana, pero otras regiones como Pensylvania, Virginia y Washington verán que la niebla permanecerá varios días.