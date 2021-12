Reprochan a director del Metro falta de resultados

Diputados de oposición reprocharon al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, la falta de resultados en la investigación sobre el colapso de un convoy de la Línea 12 que ocasionó la muerte de 26 personas en mayo pasado.

El director compareció ante la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local, donde informó que será en el primer semestre de 2022 cuando se inaugure el nuevo Centro de Control I, conocido como el cerebro del Metro, y estará ubicado en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Calderón aseguró que se entregó toda la información a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y a la empresa DNV para que sea la autoridad correspondiente la que deslinde las responsabilidades, además reconoció las acciones de la administración para atender a las víctimas.

"En el Metro reconocemos la indignación de las víctimas y sus familiares por el lamentable y trágico accidente. Un monto económico nunca será suficiente para reparar el daño que causa la pérdida de un ser querido. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo nunca polemizarán con las víctimas de la tragedia", aseguró.

El líder del PAN, Christian Von Roehrich, afirmó que no fue un accidente y que se trató de un "crimen de Estado".

"La tragedia pudo haberse evitado si no hubieran prevalecido las prisas y los moches en la construcción y si el actual gobierno no hubiera hecho caso omiso a las advertencias de las auditorías internas, reportes sindicales y testimonios de trabajadores que alertaron sobre las anomalías y falta de mantenimiento en la Línea 12", acotó.

Lamentó que a la fecha no haya la vinculación a proceso de ningún responsable.

Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, criticó el informe que presentó Guillermo Calderón por dedicarle media página a la tragedia en la Línea 12. "Se han lavado las manos", aseguró.