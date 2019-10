Rescatan a 50 focas heridas por redes en costas británicas

El número de focas grises heridas por desechos plásticos y redes de pesca que han sido rescatadas en el Mar del Norte, frente a la costa de Norfolk, es de 50 en lo que va de este año, un número récord, informó la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA).

La organización británica sin fines de lucro, que promueve el bienestar de los animales, lamentó que sea la basura en el océano la causa de lesiones y muerte de la fauna, por lo que enfatizó la importancia de evitar que lleguen residuos plásticos al mar o, bien, abandonarlos allí una vez que son desechados.

Hasta ahora, 50 focas grises han sido rescatadas y cuidadas en el Centro de Vida Silvestre East Winch de RSPCA, de las cuales Scylla es el último ejemplar puesto bajo cuidado tras ser encontrado en la playa de Horsey con una herida severa en su cuello a causa de una red, a principios de este mes.

Esta foca es un macho adulto, pero pesaba solo una cuarta parte de lo que debería ser, es decir solo 70 de los 300 kilos que sería lo normal, y aunque la herida ya fue atendida, es probable que su recuperación requiera meses.

"Es difícil describir cuánto dolor y angustia puede causar esto a una foca: esta enorme red de pesca desechada les dificulta nadar y luego la red comienza a cortar e incrustarse en su cuello. Las heridas son horrendas, a veces de pulgadas de profundidad", dijo Alison Charles, gerente del Centro de Vida Silvestre.

Cada vez, la foca se vuelve más débil y no puede alimentarse, por lo que su sufrimiento continúa y mueren de hambre lentamente, sostuvo en una declaración y agregó que "lamentablemente las focas que nos llegan son las afortunadas, pero me temo que hay muchas más que sufren y no las vemos".

La organización ha estado recopilando datos desde el año 2008, cuando sólo encontró dos focas que debieron ser tratadas por lesiones similares en el cuello. Así que 2019 podría ser un año récord en el rescate de focas heridas por redes o anillos plásticos tipo disco volador, destacó.

Las focas grises son los mamíferos más populares del planeta y generalmente se encuentran en las orillas en ambos lados del Océano Atlántico, aunque existen numerosas colonias alrededor de las costas de Gran Bretaña e Irlanda.

Cuando no están en el agua, buscan lugares donde puedan permanecer tranquilas como bancos de arena, costas rocosas y trozos de hielo. La caza furtiva es una de las mayores amenazas que enfrentan las focas grises, pero las campañas de sensibilización han ayudado a frenarla.