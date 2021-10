Restringir a viajeros por tipo de vacuna es discriminación: OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que restringir el acceso a los países de viajeros debido al tipo de vacuna que recibieron contra el Covid-19 puede prestarse "a discriminación".

Durante su intervención en la conferencia semanal de la OPS, Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, habló del caso de las personas que recibieron vacunas que no avala, por ejemplo, Estados Unidos y la OMS, como la rusa Sputnik V y la china CanSino.

El gobierno de Joe Biden anunció apenas hace unos días que flexibilizará los viajes al país, siempre y cuando los viajeros tengan alguno de los biológicos aprobados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC): Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen), o por la OMS -además de los tres mencionados, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac-.

Cuestionado sobre si estas medidas son inequitativas, dado que muchas personas han sido vacunadas con dosis de laboratorios distintos a los autorizados, Barbosa dijo que "muchos países ya están autorizando viajes, entonces es un tema muy importante... Desde siempre la OPS, la OMS han recomendado de manera muy clara que no se deberían utilizar las vacunas como una barrera para viajes, para [tener] acceso a los países. Eso sin duda puede crear una especie de discriminación".

Insistió en que "nuestra recomendación es que no se debería utilizar este criterio de diferenciar las vacunas para el Covid-19".

Al reconocer que el restringir o no el acceso es "una decisión soberana que toma cada país", instó a que "puedan llegar a acuerdos bilaterales, multilaterales, para que se acepten todas las vacunas que se están utilizando", dijo Barbosa. Ello, alegó, "puede facilitar el turismo, puede facilitar los negocios, es de interés para la sociedad".