Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Retiran del mercado camarones congelados por contaminación radioactiva

Southwind Foods retira camarones congelados vendidos bajo varias marcas por posible contaminación con Cesio-137. Walmart también toma medidas en 13 estados.

Por AP

Agosto 21, 2025 08:14 p.m.
A
Más paquetes de camarones congelados fueron retirados del mercado por una posible contaminación radioactiva, informaron funcionarios federales el jueves.

Southwind Foods, con sede en California, retiró del mercado camarones congelados vendidos bajo las marcas Sand Bar, Arctic Shores, Best Yet, Great American y First Street. Los productos embolsados se distribuyeron entre el 17 de julio y el 8 de agosto en tiendas y mayoristas de nueve estados: Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y el estado de Washington.

Los productos podrían estar contaminados con Cesio-137, un isótopo radioactivo que es un subproducto de las reacciones nucleares.

Las tiendas Walmart retiraron esta semana paquetes de camarones crudos congelados de la marca Great Value de sus tiendas en 13 estados debido a una posible contaminación radioactiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad después de que funcionarios federales detectaron Cesio-137 en contenedores de envío en cuatro puertos de Estados Unidos y en una muestra de camarones empanizados congelados importados por BMS Foods de Indonesia.

La FDA aconseja a los consumidores no consumir los productos retirados del mercado. Los rastros de Cesio-137 están ampliamente distribuidos en el medio ambiente, incluidos alimentos, suelo y aire. El principal riesgo para la salud es a través de la exposición a dosis bajas repetidamente a largo plazo, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer.

