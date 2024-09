Reunión entre Ucrania y Trump en medio de tensiones

NUEVA YORK (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió cara a cara con Donald Trump el viernes, mientras crecen las tensiones públicas entre ambos sobre la defensa de Ucrania contra la invasión rusa y se aproximan las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Ambos queremos que esto termine, y ambos queremos que se llegue a un acuerdo justo", comentó Trump al canal Fox News, refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania mientras estaba de pie junto a Zelenskyy tras su reunión de unos 40 minutos. "El presidente quiere que llegue a su fin, y quiere que termine lo más pronto posible. Quiere que se lleve a cabo una transacción justa".

Zelenskyy dijo que la guerra no debería de haber empezado y añadió que se necesita ejercer presión sobre el presidente ruso Vladímir Putin y que haya paz para las familias de aquellas personas que han muerto.

"Necesitamos hacer todo para presionarlo con el fin de que detenga esta guerra. Está en nuestro territorio. Eso es lo más importante que hay que entender. Está en nuestro territorio", declaró.

La reunión se llevó a cabo en un momento crítico de la guerra entre ambos países y mientras se desarrollan las campañas presidenciales en Estados Unidos. Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, su contrincante demócrata, han asumido enfoques muy distintos con respecto a Ucrania.

Zelenskyy se ha mostrado muy dispuesto a mantener buenas relaciones con Estados Unidos, el mayor proveedor de armas y dinero para la guerra. Pero el futuro de ese apoyo estaría en duda si Trump gana las elecciones.

Trump, que ha presumido su buena relación con Putin y ha dicho que el mandatario ruso es "bastante listo" por invadir Ucrania, ha criticado durante meses el apoyo de Estados Unidos a Kiev y se ha burlado de Zelenskyy, calificándolo de ser un "vendedor" por persuadir a Washington de proporcionar armas y financiación a su ejército mientras trata de defenderse de Moscú. El viernes, Trump recordó el primer juicio político que enfrentó en 2019, que los demócratas del Congreso trataron de impulsar después de que el magnate pidiera "un favor" a Zelenskyy: que investigara al actual presidente Joe Biden, y al hijo de éste, Hunter, que trabajó en el consejo directivo de una empresa de gas ucraniana.

Cuando Trump pidió el "favor", retuvo 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania mientras ésta combatía a separatistas respaldados por Rusia en su frontera oriental. Posteriormente, el Senado de mayoría republicana lo absolvió de los cargos de juicio político.

"Él podría haber hecho alarde y hacerse el adorable", dijo Trump. "Y no lo hizo. Dijo: ´el presidente Trump no hizo absolutamente nada malo´. Lo dijo fuerte y claro".

Zelenskyy declaró a la prensa en octubre de 2019, mientras el Congreso iniciaba su indagación para el juicio político, que no hubo "chantaje" por parte de Trump. También les dijo a los reporteros: "no quiero interferir de ninguna manera en las elecciones", tratando de distanciarse en público y en privado de la política interna de Estados Unidos.

Pero The Associated Press informó después que, a pesar de las negaciones de Zelenskyy, funcionarios estadounidenses eran conscientes de que estaba sintiendo la presión del gobierno de Trump para investigar a Biden incluso antes de su llamada telefónica con Trump en relación con el "favor".

La reunión del viernes estuvo a punto de no concretarse a pesar de que la oficina de Zelenskyy dijo que se había planeado algo durante la visita del mandatario ucraniano a la Asamblea General de la ONU, en la cual está promoviendo ante los aliados su petición de apoyo.

En una entrevista con The New Yorker publicada esta semana, Zelenskyy insinuó que Trump no entiende el conflicto y lo simplifica en exceso. El presidente ucraniano dijo que el compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance de Ohio, era "demasiado radical" y ha abogado esencialmente para que Ucrania "haga un sacrificio" al "ceder sus territorios".

Trump arremetió contra Zelenskyy y Ucrania en dos ocasiones distintas esta semana. En declaraciones el miércoles en un evento de Carolina del Norte, señaló que Ucrania estaba "en ruinas" y que su población había "muerto".

Mientras se preparaba para participar en la reunión del viernes, un reportero le preguntó a Trump si Ucrania podría ganar la guerra, y él respondió: "Seguro. Ellos podrían".

Dijo de Zelenskyy: "Tenemos una relación muy buena. Y yo también tengo una relación muy buena, como ustedes saben, con el presidente Putin. Y si ganamos, creo que vamos a resolverlo muy rápidamente".

Zelenskyy interrumpió las declaraciones de Trump, diciendo: "Espero que tengamos más buenas relaciones entre nosotros". Antes de pasar a otra pregunta, Trump intervino para decir: "pero, sabes, se necesitan dos para bailar un tango".