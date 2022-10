Revelan caso de maltrato infantil en Texas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Un video inquietante muestra a una madre de Texas acusada de un horrible abuso infantil despreocupada y bailando con sus hijos, antes de que dos de sus niños fueran encontrados demacrados y casi desnudos después de escapar de la casa.

Zaikiya Duncan, de 40 años, y su novio, Jova Terrell, de 27, fueron arrestados luego de que los gemelos, de 16, lograran liberarse de sus esposas y huyeran a la casa de un vecino.

El niño estaba sin camisa, ambos estaban descalzos y temblando cuando una mujer amable en una subdivisión cercana abrió la puerta y los dejó entrar, reportó KHOU.

"Estaban tan flacos y frágiles. Parecían haber pasado por mucho", dijo la vecina. "Me dijeron que su mamá los tenía encerrados en el cuarto de lavado, desnudos, amarrados de los tobillos y esposados de las muñecas".

Los menores supuestamente fueron encadenados por la pareja y abandonados dentro de su casa en Houston, donde dijeron que los habían obligado a beber su propia orina y comer sus propias heces, dijeron las fuentes a KHOU. "Sólo les daban de comer un sándwich, sólo si estaban callados todo el día, si hacían algún tipo de ruido no les daban de comer", dijo la mujer.

"Cómo una madre pudo hacerle esto a sus hijos y... Siento que mis lágrimas son de frustración, ira y tristeza". Los agentes fueron a la casa para investigar, pero la pareja y otros cinco niños, de 8 a 14 años, no estaban, por lo que se emitió una Alerta AMBER.

En el condado de Harris, los investigadores descubrieron abusos horribles con respecto a los gemelos. El hermano y la hermana fueron llevados al Texas Children's Hospital para exámenes y tratamiento.

Cargos contra la pareja

Después, Duncan yTerrell fueron localizados y arrestados en Baton Rouge. Los registros judiciales de Luisiana muestran que Duncan fue acusada en 2012 de tres cargos de crueldad hacia menores después de que uno de sus hijos, que tenía 5 años en ese momento, fuera tratado por quemaduras consistentes con haber estado sumergido en agua caliente.

Supuestamente, el niño también dormía regularmente en el piso de un armario con tablas frente a la puerta para evitar que "escaparan y robaran comida de la cocina". En este último conjunto de delitos, Duncan ha sido acusado de dos cargos de asalto agravado y dos cargos de asalto a un miembro de la familia.

Terrell ha sido acusado de delito grave de agresión y violencia familiar continua.

"Yo y los niños bromeando"

Ella retrató a la casa como cualquier cosa menos una guarida de horror en las publicaciones de las redes sociales, donde compartió fotos y videos aparentemente felices de ella con los niños y otros familiares.

"Me encanta pasar tiempo con mis hijos", escribió en abril de 2021, junto con una foto de sus hijos disfrutando dulces en la sala de estar con un gran cartel que dice "HOME" visible en una pared al fondo. Al mes siguiente, felicitó a su hijo menor por graduarse de la escuela pública Idea.

Duncan también publicó varios videos de los niños bailando alegremente, en marcado contraste con los relatos de pesadilla de la vida familiar.

Después de unirse a TikTok en el 2020, publicó un clip de sí misma haciendo algunos movimientos con dos de sus hijos, subtitulado: "Yo y los niños bromeando".

Un mes después, Duncan compartió otro video de ella bailando con los niños, reportó el The New York Post. "Mi tripulación y yo", subtituló el video.

Los jóvenes de 16 años y sus cinco hermanos fueron puestos bajo cuidado después de que la policía se enterara del horrible trato descrito en los documentos de acusación.

La familia se había mudado recientemente a una nueva casa de 600 mil dólares en Cypress, Texas, y los vecinos dijeron que sólo habían estado viviendo ahí durante dos semanas, según KPRC.