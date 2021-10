Revelan que muerte de Gabby Petito fue por "estrangulamiento"

Gabby Petito, la joven de 22 años cuya desaparición acaparó la atención en Estados Unidos y cuyo cuerpo fue hallado el 19 de septiembre, murió "por estrangulamiento", anunció hoy martes el forense de Wyoming, Brent Blue.

El caso de Petito sigue rodeado de misterio, y la desaparición posterior de su prometido, Brian Laundrie, sólo empeoró la situación.

Los restos de Petito fueron hallados el 19 de septiembre en el área de campamentos del Bosque Nacional Bridger Teton. Tras el hallazgo, el doctor Blue lo clasificó como homicidio, pero hasta hoy detalló que fue estrangulada. No reveló más detalles.

La familia de Petito reportó a la joven como desaparecida el 11 de septiembre, después de perder misteriosamente su rastro mientras realizaba un viaje por carretera con Laundrie, quien regresó a Florida el 1 de septiembre sin ella.

Laundrie fue declarado persona de interés, pero no acusado de la muerte de Gabby Petito; en cambio, se le acusó por un supuesto fraude con tarjetas de crédito en los días posteriores a la desaparición de su novia.

La pareja decidió iniciar un viaje en julio que documentó en sus redes sociales. Sin embargo, luego se daría a conocer un video de la policía donde ella aparece llorando, tras una pelea con Laundrie.

El joven se negó a hablar con los investigadores tras la desaparición de Petito. Luego desapareció. La búsqueda, hasta el momento, se concentra en la Reserva Carlton, en Florida, adonde el joven dijo que iría el 13 de septiembre.

Sin embargo, pese a que las autoridades han usado drones, buzos y perros en busca de pistas, aún no hay noticias sobre Laundrie. Expertos señalan que para una persona inexperta, sobrevivir tanto tiempo en un lugar como esa reserva sería complicado, pero depende de las provisiones que haya llevado.