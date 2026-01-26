Revisión del T-MEC y acuerdos comerciales con China destacan la agenda de Canadá

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que algunas de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deben verse como una preparación para las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio de Norteamérica.

Carney señaló que este año se hará una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y expresó que espera que sea "robusta".

"El presidente es un negociador fuerte, y algunos de estos comentarios y posicionamientos deben ser vistos en el contexto más amplio de eso", afirmó Carney.

El pasado fin de semana, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a las importaciones canadienses si Canadá seguía adelante con un acuerdo comercial con Beijing, aunque Carney ha dicho que Canadá no tiene interés en negociar un acuerdo comercial integral con China.

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, dijo que habló con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el domingo y dejó claro que los canadienses están negociando un "acuerdo comercial limitado" con China que se ocupa principalmente de "unos pocos sectores de nuestra economía".

Comparó eso con un acuerdo que Trump hizo con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur el verano pasado, en el que Estados Unidos redujo algunos aranceles a China mientras que Beijing permitiría exportaciones de tierras raras y levantaría una pausa en la compra de soya estadounidense .

LeBlanc también dijo que las próximas conversaciones eran una revisión del T-MEC y no una renegociación completa, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

"No es como hace seis años. Hablamos de eso. Esto es una revisión", señaló LeBlanc. "Estaba incorporado en el acuerdo. No es una renegociación".

En 2024, Canadá siguó a Estados Unidos al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos de Beijing y un 25% al acero y aluminio. China respondió con impuestos del 100% al aceite y harina de canola canadienses y de 25% a la carne de cerdo y mariscos.

Rompiendo con Estados Unidos este mes durante una visita a Beijing, Carney redujo su arancel del 100% a los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos en esos productos canadienses.

"La nueva asociación estratégica de la semana pasada con China pondrá a disposición decenas de miles de vehículos eléctricos asequibles en Canadá", manifestó Carney el lunes.

Carney ha dicho que habría un límite anual inicial de 49 mil unidades en las importaciones de vehículos eléctricos chinos una tasa arancelaria del 6.1%, que crecerá a aproximadamente 70 mil en cinco años.

También ha mencionado que el límite inicial en las importaciones de vehículos eléctricos chinos era de aproximadamente el 3% de los 1.8 millones de unidades vendidas anualmente en Canadá y que, a cambio, se espera que China comience a invertir en la industria automotriz canadiense dentro de tres años.

La amenaza arancelaria de Trump se produjo en medio de una guerra de palabras con Carney, mientras el mandatario estadounidense impulsaba su idea de hacerse de Groenlandia, lo que generó tensiones al interior de la OTAN.

Carney ha emergido como portavoz de un movimiento para que los países encuentren formas de unirse y contrarrestar al Estados Unidos de Trump. Hablando en el foro de Davos, Suiza, antes que Trump, Carney dijo que "las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú". El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, eclipsando a Trump en el Foro Económico Mundial.

Trump también ha acosado repetidamente la soberanía de Canadá y ha insinuado que debería ser absorbido por Estados Unidos. La semana pasada publicó en redes sociales una imagen alterada que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.