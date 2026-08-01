Ricardo Cordero va por triunfo en Jalisco

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El piloto potosino Ricardo Cordero se declara listo para afrontar la cuarta fecha del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) 2026, que se disputará este fin de semana con la Edición 58 del Rally Montañas, en Jalisco, competencia que marca la mitad de la temporada y en la que buscará mantenerse en la cima de la clasificación general.

Luego de conquistar la victoria en la edición anterior de esta tradicional prueba, Cordero llega motivado con el objetivo de repetir el triunfo y fortalecer su liderato en la lucha por el campeonato nacional.

El experimentado piloto volverá a competir al volante del Citroën, vehículo con el que ha conseguido importantes resultados en anteriores participaciones y que, aseguró, le brinda la confianza necesaria para enfrentar los exigentes caminos de Tapalpa.

"Correr en Jalisco es algo que disfruto mucho, este rally siempre reúne a una gran afición y eso nos motiva mucho en los tramos. Correremos con el Citroën en esta ocasión, ya que hemos obtenido buenos dividendos con este coche en ediciones pasadas. Venimos a reafirmar el liderato y recuperar la corona del CMR. Agradezco a mi equipo 399 Tactical GHR Motorsport por el apoyo, así como la preparación tan rápida del Citroën para esta competencia; veníamos regresando de Colorado y todo estuvo listo en tiempo y forma.

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