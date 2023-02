Roberto Saviano, "orgulloso" de ser juzgado por criticar a Matteo Salvini

ROMA, Italia (EFE).- El escritor antimafia Roberto Saviano se mostró hoy "orgulloso de estar imputado" por vincular al vicepresidente y ministro de Infraestructuras italiano, Matteo Salvini, con la mafia, en el inicio del juicio por difamación que se sigue en el Tribunal Penal de Roma.



"Me siento orgulloso de ser acusado en este proceso penal porque me da la oportunidad de dejar constancia ante el tribunal de que no vamos a permitir que los dirigentes de los partidos y los ministros del Gobierno impidan la crítica", declaró el escritor y periodista a los medios al término de la primera vista del proceso.

Saviano, al que han llevado a juicio tres miembros del actual Gobierno italiano, incluida la primera ministra de ultraderecha, Giorgia Meloni, está imputado por un delito de difamación tras escribir en 2018 en las redes sociales que Salvini era un "ministro de la Mala Vita", un término que en Italia se usa para referirse a la mafia.

"Es el único caso en las democracias occidentales en el que el poder ejecutivo pide al poder judicial que delimite el perímetro dentro del cual es posible la crítica. Exponer la constante manipulación de la información de estos representantes políticos es un derecho inalienable que voy a defender", aseguró.

Saviano ha argumentado sus ataques a Salvini, líder de la ultraderechista Liga, calificando de "intolerable" el discurso con el que Salvini atacaba al sur y a los colectivos más vulnerables.

"Es intolerable la forma con la que Salvini se relacionaba con el sur de Italia, sin ninguna voluntad de comprender sus dinámicas y dramas, sino solo con una actitud depredadora, donde los votos eran el botín a ganar", argumentó.

"Utilizó el sur de Italia como depósito de votos fáciles, mintiendo a la parte más frágil del país mientras ignoraba sus problemas atávicos, señalando como chivos expiatorios a gitanos e inmigrantes en una despiadada campaña electoral basada en la mentira y el odio", añadió.

El escritor, bajo protección policial por escribir libros como el exitoso Gomorra (2006), en el que desvela los mecanismos de funcionamiento de la mafia, ha señalado también los múltiples intentos de Salvini para retirarle la escolta.

"Quitar mi escolta, como lleva años pidiendo Salvini, significaría echarme del país, que es exactamente lo que desea. Su único objetivo es intimidar y nombrarme enemigo público, culpable del despilfarro de recursos del Estado", detalló el escritor.

"La asignación de mi equipo de seguridad es el resultado de una evaluación técnica fruto de las amenazas recibidas por la mafia. No es un privilegio, es una tragedia", recordó.

El juicio que ha arrancado hoy no es el primero al que se enfrenta el escritor por difamación.

"Hoy me defiendo contra el vicepresidente del Gobierno, mientras tengo un juicio en curso con la primera ministra y una demanda civil interpuesta por el ministro de Cultura. Tres ministros del mismo Gobierno llevan a los tribunales a cualquiera que se atreva a criticarles", lamentó Saviano.

Saviano ha sido juzgado por llamar "bastarda" a Meloni y denunciado por decir que el "único mérito" del ministro de Cultura, el experiodista Gennaro Sangiuliano, en su etapa como director del informativo del segundo canal de la televisión pública RAI "fue servir a la derecha".