logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rodríguez agradece a D. Trump la cooperación

Por EFE

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Rodríguez agradece a D. Trump la cooperación

Caracas, Ven.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por su "amable disposición" de trabajo conjunto en una agenda que "fortalezca la cooperación binacional".

El mensaje, publicado en su cuenta de X, fue en respuesta a una publicación de Trump en la que el estadounidense insistió que Rodríguez "está haciendo un excelente trabajo" y colaborando "muy bien" con Estados Unidos.

"Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver", escribió Trump en Truth.

El comentario llegó un día después de que varias informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela recibió en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio
    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio

    Concanaco activa 100 mil negocios en frontera México para impulsar comercio

    SLP

    EFE

    La Confederación busca integrar 1.000 negocios al programa 'Viernes muy mexicano' para promover ventas en la frontera.

    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán
    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán

    Senado de EE.UU. rechaza resolución para frenar guerra en Irán

    SLP

    AP

    La votación reflejó división partidista y destacó la falta de estrategia clara de Washington en el conflicto.

    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump
    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump

    Juez federal en Nueva York ordena reembolsos por aranceles de Trump

    SLP

    AP

    El gobierno federal podría enfrentar reembolsos por hasta 175.000 millones de dólares según análisis del Penn Wharton Budget Model.

    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela
    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela

    American Airlines recibe autorización para vuelos a Venezuela

    SLP

    AP

    El gobierno de EE.UU. facilita la programación de vuelos pese a la recomendación de no viajar a Venezuela.