Rodríguez agradece a D. Trump la cooperación
Caracas, Ven.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por su "amable disposición" de trabajo conjunto en una agenda que "fortalezca la cooperación binacional".
El mensaje, publicado en su cuenta de X, fue en respuesta a una publicación de Trump en la que el estadounidense insistió que Rodríguez "está haciendo un excelente trabajo" y colaborando "muy bien" con Estados Unidos.
"Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver", escribió Trump en Truth.
El comentario llegó un día después de que varias informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.
Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela recibió en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.
