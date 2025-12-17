Roma inaugura estación de metro bajo el Coliseo

Roma, Ita.- Roma inauguró dos estaciones de metro el martes, una de ellas profundamente bajo el Coliseo, que combina la modernidad del transporte de alta tecnología con artefactos de una era antigua.

Los viajeros y turistas que ingresan a la estación junto al emblemático anfiteatro pueden ver exhibiciones de jarrones y platos de cerámica, pozos de piedra y cubos suspendidos, así como las ruinas de una piscina fría y un baño termal de una vivienda del siglo I. Unas pantallas muestran el proceso de excavación, sirviendo tanto para deleitar a los entusiastas de la arqueología como para justificar por qué ha tardado tanto en abrirse la estación.

"El desafío fue... construirlo bajo una gran cantidad de agua subterránea y al mismo tiempo preservar todos los hallazgos arqueológicos que encontramos durante la excavación, y todo esto mientras se preserva todo lo que está arriba", manifestó Marco Cervone, gerente de construcción del consorcio que realiza la línea de metro, liderado por WeBuild.

El costo total de las 31 estaciones de la línea, de las cuales tres cuartas partes ya están funcionando, alcanzará alrededor de 7.000 millones de euros (8,3 mil millones de dólares) y se completará para 2035, según la oficina de prensa de la empresa municipal que ha contratado las obras en proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí