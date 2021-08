Rusia admite la gravedad del derrame de petróleo en el mar Negro

MOSCÚ (EFE).- El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) admitió hoy la gravedad del derrame de petróleo ocurrido el pasado 7 de agosto en el mar Negro, al señalar que causó "daños considerables" al medio ambiente, en medio de noticias contradictorias respecto a la magnitud y consecuencias del vertido.



"La causa penal abierta a raíz del derrame de hidrocarburos en la región del puerto de Novorossiysk (...) fue recalificada a un delito más grave", declaró una portavoz del CIR, Yelena Markóvskaya, citada por Interfax.

El CIR insistió en que no se trata de un caso simple de contaminación marítima, ya que debido a su magnitud, "ha causado daños considerables a los recursos biológicos marítimos y al medio ambiente".

En un principio, fuentes locales afirmaron que el área contaminada por el derrame no superaba los 200 metros cuadrados, pero este miércoles, el Instituto de Estudios Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia aseguró que la superficie afectada ascendió a cerca de 80 kilómetros cuadrados.

El accidente tuvo lugar cuando el buque cisterna griego Minerva Symphony se abastecía de petróleo en una instalación móvil del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en Novorossiysk.

Según Markóvskaya, los criminalistas e investigadores "continúan inspeccionando los territorios contaminados" mientras que la sede del CPC, empresa responsable del vertido, es objeto de registros.

Añadió que los investigadores interrogan a especialistas y empleados de varias empresas, incluyendo a quienes participaron en la erradicación de las consecuencias del derrame de crudo y en la inspección de los sistemas de abastecimiento.

El CIR inició peritajes legales ecológicos y técnicos, así como investigaciones adicionales necesarias para valorar la magnitud de lo sucedido.

"Se están estableciendo todas las circunstancias de los hechos, así como las personas responsables de este delito", indicó.

El Gobernador de la región donde tuvo lugar la catástrofe, Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, minimizó hoy la magnitud de los daños ecológicos y declaró a Interfax que el derrame "no representa una amenaza para los turistas" que visitan al mar Negro.

Tras comentar que sobrevoló las regiones afectadas aseguró no haber visto manchas de petróleo sobre el mar.

"No vimos ninguna secuela del derrame. No hay amenaza alguna a la flora y la fauna marítima, no hay amenazas para los bañistas. La temporada de playa no se va a malograr", afirmó.

Según Kondrátiev, el derrame fue subsanado rápidamente, lo cual "repercutió en la limpieza del agua".