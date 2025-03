Rusia ataca red eléctrica de Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó las instalaciones energéticas de Ucrania con decenas de misiles y drones durante la noche, informaron las autoridades el viernes, obstaculizando la capacidad del país para proporcionar calor y luz a sus ciudadanos y para alimentar las fábricas de armas vitales para sus defensas.

El bombardeo nocturno -que también impactó residencias y dejó al menos 10 personas heridas- se produjo días después que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar e inteligencia a Ucrania para presionarla a aceptar un acuerdo de paz impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump. Sin la inteligencia estadounidense, la capacidad de Ucrania para atacar dentro de Rusia y defenderse del bombardeo se ve significativamente disminuida.

El gobierno de Estados Unidos informó el viernes que detuvo el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que se habían utilizado para ayudar a combatir contra Rusia. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos reveló a The Associated Press que la decisión reflejaba “la directiva del gobierno sobre el apoyo a Ucrania”, sin dar más detalles.

Los sistemas de defensa antiaérea suministrados por Occidente son cruciales para Ucrania, pero la ayuda adicional de Estados Unidos es incierta bajo Trump, quien sostuvo una reunión tempestuosa -y televisada- en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski la semana pasada, en la que cuestionó la determinación de Ucrania para poner fin a la guerra. Zelenski ha dicho desde entonces que el altercado con el gobierno de Trump fue “lamentable”.

Los mandatarios de la Unión Europea, conscientes de que pueden necesitar asumir más carga para armar a Ucrania y fortalecer sus propias defensas, acordaron un plan para aumentar significativamente su gasto militar.

Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania se reunirán en Arabia Saudí la próxima semana para discutir el fin de la guerra, que comenzó hace más de tres años cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala. El viernes, el presidente Trump dijo en las redes sociales que estaba “considerando seriamente “ sanciones adicionales a Rusia para forzarla a entablar conversaciones de paz con Ucrania.