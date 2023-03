Rusia condecora a pilotos de cazas implicados en incidente con dron de EEUU

MOSCÚ, Rusia (EFE).- Rusia condecoró este miércoles a los pilotos de los dos cazas rusos que estuvieron implicados en el incidente con el dron estadounidense en el mar Negro, que se hundió a unos 100 kilómetros al suroeste de la península de Crimea tras colisionar supuestamente uno de los bombarderos Su-27 con el MQ-9 Reaper.



El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, les entregó las órdenes de coraje por haber "impedido la violación por parte del vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 de los límites de la zona de restricción temporal del espacio aéreo" establecida por Rusia en torno a Crimea por la campaña militar en Ucrania.

Rusia considera el vuelo del dron estadounidense una "provocación", pero niega que hubiera habido una colisión, como aseguró EEUU, que publicó imágenes del incidente la semana pasada.

En el video se puede apreciar que una de las hélices del dron y uno de los puntales están dañados "tras colisionar 60 segundos antes el Su-27 ruso con el MQ-9" estadounidense.

El Ministerio de Defensa de Rusia reiteró hoy que se enviaron los cazas para "identificar al intruso" y que el dron perdió altura y chocó contra la superficie del agua solo "como resultado de maniobras bruscas que desembocó en un vuelo descontrolado" del aparato estadounidense.

"Los combatientes rusos no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo base", enfatizó el departamento que dirige Shoigú.