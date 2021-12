Rusia culpa al egoísmo occidental de la militarización del mundo

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, culpó hoy de la actual militarización del mundo al egoísmo occidental a la hora de forjar bloques y coaliciones coyunturales al margen de la ONU.



"Forjan diferentes coaliciones con un número limitado de miembros y les otorgan el derecho a decir y actuar en nombre de toda la comunidad internacional", aseguró Lavrov en un discurso dirigido al Consejo Ruso de Asuntos Internacionales.

Lavrov subrayó que es esa "postura egoísta" la que promueve nuevas líneas divisorias y la militarización del mundo, que él considera "vestigios de una mentalidad de bloques" más propia de la Guerra Fría.

Acusó a las potencias occidentales, en especial Estados Unidos, de intentar "ralentizar" el proceso de construcción de un mundo multipolar justo y democrático, que calificó de "irreversible", con nuevos centros en Asia, América Latina y África "que no copian el modelo ultraliberal occidental".

"Con la esperanza ilusoria de conservar una hegemonía que se les escurre de entre los dedos, los colegas occidentales buscan sustituir las normas del derecho internacional universalmente aceptadas, incluido el estatuto de la ONU, por un llamado orden cimentado en reglas", señaló.

Como consecuencia, se complica la cooperación internacional y el arreglo diplomático de los conflictos regionales, y también aumentan "los riesgos de confrontación entre los grandes actores internacionales que poseen armamento nuclear".

Lavrov definió a Rusia como "una gran potencia euroasiática y euro-pacífica" y "uno de los garantes clave de la arquitectura jurídica internacional con la ONU como centro que fue creada como resultado de la Segunda Guerra Mundial".

La próxima semana Lavrov presentará la propuesta de pacto de seguridad que le encargó el presidente ruso, Vladímir Putin, para evitar el ingreso de Ucrania en la OTAN, una de las líneas rojas del Kremlin.

"Rusia tiene una política exterior pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad, como ya dije, a medio y largo plazo. Precisamente, la ampliación de la OTAN hacia el este, incluido Ucrania, es un tema muy sensible para nosotros. ¿Cómo podemos no pensar en ello? Sería criminal por nuestra parte no reaccionar y observar lo que ocurre sin hacer nada", aseguró el miércoles Putin.

Ese asunto fue abordado el martes por Putin con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, durante una cumbre virtual centrada en la tensión en torno a Ucrania.

Biden comunicó al jefe del Kremlin que EEUU está dispuesto a castigar a Moscú con fuertes medidas económicas, incluido la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 y el reforzamiento del flanco este de la OTAN, si ataca a Ucrania.