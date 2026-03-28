Rusia envía a Irán drones mejorados
Se eleva la presión sobre las defensas de EU y aliados
Londres, Ing.- Rusia envió a Irán un cargamento de drones que incluye versiones mejoradas de la tecnología de esos dispositivos que Teherán suministró originalmente a Moscú tras su invasión a Ucrania, informaron funcionarios de Estados Unidos y de Europa.
Irán ha lanzado andanadas de drones contra Israel, sus vecinos del Golfo y bases de Estados Unidos en todo Oriente Medio desde hace más de un mes, tras el ataque de Washington y Tel Aviv contra el país. Aunque Irán tiene sus propias reservas de drones Shahed, Rusia ha introducido mejoras en el diseño durante la guerra en Ucrania, entre ellas, la incorporación de mejores capacidades de navegación.
Rusia e Irán firmaron un acuerdo de 1,700 millones de dólares por la tecnología de drones Shahed de Irán después de que el presidente Vladímir Putin invadiera Ucrania en 2022 y Moscú comenzaría a usar las importaciones iraníes en combate en los siguientes meses de ese año.
Los drones iraníes se enviaron primero a Rusia desensamblados, pero posteriormente se abrió una línea de producción en la planta de Alabuga, en la región central rusa de Tatarstán. Desde entonces, la planta se ha expandido rápidamente y ha reclutado a más trabajadores, entre los que hay mujeres africanas que dicen que fueron engañadas para fabricar esos dispositivos.
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Especialistas rusos han adaptado y perfeccionado el dron Shahed creando señuelos sin explosivos, diseñados para saturar las defensas antiaéreas. También han incorporado motores a reacción, cámaras, sistemas avanzados antiinterferencias, enlaces de radio, plataformas de cómputo de IA o dispositivos de internet Starlink.
La entrega de drones rusos avanzados a Irán podría poner a prueba la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para interceptar drones entrantes, dependiendo de cuántos de esos dispositivos rusos se envíen o de lo que Irán haga con la tecnología rusa avanzada.
Funcionarios rusos e iraníes han mantenido conversaciones "muy activas" este mes sobre el traslado de drones desde Rusia a Irán, indicó un funcionario europeo de inteligencia.
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