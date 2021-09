Salvan histórico faro de los Cayos de Florida de 150 años

Miami, 8 sep (EFE).- El icónico Alligator Reef Lighthouse, un faro de casi 150 años levantado en los Cayos de Florida (EE.UU.) será adquirido por una organización sin fines de lucro que planea restaurarlo para devolverle todo su antiguo esplendor, indicó este miércoles la Oficina de noticias de los Cayos de Florida.

La organización comunitaria The Friends of the Pool quiere preservar y restaurar el Alligator Reef Lighthouse, en pie desde 1873 en Islamorada, un faro emblemático de Florida que mantuvo durante una época el tráfico marítimo a salvo de los peligrosos arrecifes de coral frente a los Cayos, en el extremo sur del estado.

Este grupo anunció hoy que la responsable de Interior de EE.UU., Deb Haaland, aprobó el martes por la noche una recomendación del Servicio de Parques Nacionales que les otorga la propiedad del faro en virtud de la Ley de Preservación de Faros Históricos Nacionales.

"Es una parte importante de la historia local de Islamorada. Es nuestra Estatua de la Libertad (y) necesita ser salvada", dijo el organizador del proyecto, Rob Dixon.

Dixon indicó que es probable que el proyecto de restauración del faro se demore de cinco a siete años y tenga un coste de hasta nueve millones de dólares.

El primer paso en la restauración del faro, prosiguió Dixon, será la realización de un estudio de ingeniería detallado para determinar qué se requiere para estabilizar la estructura, después de muchos años de estar sujeta a condiciones altamente corrosivas.

Agregó que es probable que, tras la transferencia de la estructura por parte de la Administración de Servicios Generales (GSA), comiencen otros proyectos de restauración, incluida la remodelación de la zona de vivienda del farero y la pintura de toda la estructura.

"Nuestro objetivo es restaurar Alligator Lighthouse lo más cerca posible de su estado original", aseveró mientras se preparaba para el evento "Swim for Alligator Lighthouse" del sábado, una carrera anual de natación de ida y vuelta de ocho millas al faro que financia becas universitarias.

El esfuerzo por salvar el faro y comenzar el evento de natación fue concebido por Larry Herlth, un artesano del metal de la isla que creó réplicas detalladas del faro y de otros monumentos de los Cayos.

"Creciendo aquí, disfrutando de las vistas, del agua toda mi vida, no puedo imaginar Islamorada sin él (el faro) y muchos lugareños sienten lo mismo. Definitivamente es una parte emotiva de nuestra historia", dijo Herlth.

Explicó que a pesar del nombre Alligator (Caimán) y de los conceptos erróneos, no hay caimanes alrededor del faro, ya que los reptiles viven principalmente en hábitats de agua dulce.

El Alligator Reef Lighthouse lleva el nombre del USS Alligator, una goleta de la Armada de los Estados Unidos que encalló en el arrecife en 1822 y se hundió.

Este faro y otros cinco faros antiguos frente a los Cayos fueron importantes ayudas a la navegación marítima que ayudaron a advertir a los barcos que se alejaran de la cadena de arrecifes de coral de los Cayos.

No obstante, la navegación por satélite de hoy en día los hizo obsoletos y sus estructuras ahora están bajo los auspicios de la GSA para su eliminación.