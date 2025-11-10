logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sancionan a Brandon Ingram de los Raptors por incidente con botella de agua

El jugador de Toronto, Brandon Ingram, recibe sanción económica por lanzar una botella durante un partido.

Por AP

Noviembre 10, 2025 08:15 p.m.
A
Sancionan a Brandon Ingram de los Raptors por incidente con botella de agua

NUEVA YORK (AP) — La NBA multó a Brandon Ingram de Toronto con 25.000 dólares por lanzar con fuerza una botella de agua al suelo mientras estaba en la banca durante el partido de los Raptors en Filadelfia el sábado por la noche.

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, James Jones, anunció la sanción el lunes.

Ingram lanzó la botella como si fuera un balón de fútbol americano a mitad del tercer cuarto de una derrota de 130-120 ante los 76ers, y golpeó a un asistente de la arena después de rebotar. El juego también se retrasó para secar la cancha del agua derramada.

Ingram, de 28 años, está en su décima temporada en la liga y su primera temporada completa con los Raptors.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sancionan a Brandon Ingram de los Raptors por incidente con botella de agua
Sancionan a Brandon Ingram de los Raptors por incidente con botella de agua

Sancionan a Brandon Ingram de los Raptors por incidente con botella de agua

SLP

AP

El jugador de Toronto, Brandon Ingram, recibe sanción económica por lanzar una botella durante un partido.

Donald Trump recibe al presidente de Siria en la Casa Blanca
Donald Trump recibe al presidente de Siria en la Casa Blanca

Donald Trump recibe al presidente de Siria en la Casa Blanca

SLP

AP

Trump y Al Sharaa dialogan sobre acuerdos y levantamiento de sanciones en un encuentro histórico

China suspende tasas especiales a EU en acuerdo de tregua comercial
China suspende tasas especiales a EU en acuerdo de tregua comercial

China suspende tasas especiales a EU en acuerdo de tregua comercial

SLP

El Universal

La suspensión de aranceles a buques es una medida para reducir la tensión en la guerra comercial entre China y Estados Unidos

Avistamientos de Drones Rusos en la UE
Avistamientos de Drones Rusos en la UE

Avistamientos de Drones Rusos en la UE

SLP

El Universal

Zelensky expresa su preocupación por los avistamientos de drones rusos en Europa. ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional?