Santeros cubanos advierten y recomiendan sobre 2021

Sacerdotes de la Santería cubana advirtieron sobre un incremento del desacato a la autoridad en todos los niveles, rupturas de contratos y un aumento de los flujos migratorios.

También indicaron que se saldrá adelante de la pandemia que azota al mundo, pero hay que tener calma y cumplir con lo dispuesto.

Como es habitual, los religiosos o babalawos sacaron su "Letra del Año" mediante una ceremonia que se desarrolla cada 31 de diciembre y la dieron a conocer en las jornadas siguientes. Este periodo regirá un signo llamado "Ikafun" y las deidades serán Olokun y Oshun.

En la tradición Yoruba, Olokun es el orisha que representa al océano pero en su forma más aterradora, el señor y dueño de las profundidades marinas; mientras Ochun es la reina de la dulzura y la fertilidad, también de las aguas de los ríos y arroyos.

"No podemos molestar a Olokun porque cuando se molesta podemos enfrentar desastres naturales, explosión social", dijo en entrevista con The Associated Press el sacerdote Alejandro Verdecia, miembro de la Asociación Yoruba de Cuba y quien destacó que junto a esta deidad apareció Ohun con su gentileza.

Como mensaje a partir de la lectura del signo y sus santos regentes y acompañante Verdecia tuvo un mensaje para la población: Le pedimos a todos que tengan fe que la situación por la que estamos pasando se va a superar, pero todo con calma. Hay que cumplimentar los mandamientos, para los que no son religiosos, cumplir con la Constitución del país. Nos está llamando a no hacer cosas ilegales".

Aunque las profecías, advertencias y recomendaciones de los sacerdotes son de orden universal, muchos en Cuba buscan señales para lo que puedes pasar al país y a sus vidas a través de la Letra del Año. En la pasada edición de 2020 por ejemplo se pronosticaron pandemias y enfermedades, aunque nadie dimensionó el alcance del nuevo coronavirus que provocó la COVID-19, explicó el sacerdote.

La Letra del año fue publicada en esta ocasión en las redes sociales y no se hizo una presentación presencial como en las veces anteriores. La hoja que se distribuyó predice algunos "acontecimientos de interés social" asociados al signo, como "aumento del desacato a la autoridad en sentido general", "Incumplimiento y ruptura de convenios", "Incremento de los desastres naturales que conllevan a pérdidas tanto materiales como vidas humanas". Además de "aumento del flujo migratorio", entre otros.

Entre las "recomendaciones" se hace un llamado a analizar la corrupción, a inculcar respeto y amor por el trabajo, a cumplir las leyes y las normas higiénicas establecidas.

Los sacerdotes y algunos miembros de la Asociación Yoruba hicieron además un "toque de tambor" este sábado, una ceremonia para dar gracias a la deidad Oduwa y abrir el año.

La Santería es la religión mayoritaria en Cuba y nace de un sincretismo entre las tradiciones españolas de los colonizadores y las de los esclavos africanos. Actualmente se irradió a muchos países como México, España, Venezuela y Estados Unidos.