Se incendia camión que transportaba varios Corvette C8 en EU

Un camión de carga llevaba varios Chevrolet Corvette C8 nuevos y listos para ser entregados a los compradores en Nashville, Tennessee. Gracias al video de un usuario que estaba por el rumbo, se alertó a las autoridades que un camión estaba incendiándose.

El camión no tenía mucho camino recorrido, pues estaba a pocos kilómetros de la planta de ensamblaje de Corvette en Bowling Green, Kentucky. Nadie sabe qué ni cómo sucedió, pero las autoridades suponen que el incendio comenzó en la primera plataforma, exactamente debajo del capó del camión.

La primera plataforma quedó irreconocible junto a cuatro Corvettes C8, que se registraron con pérdida total. La rampa superior fue la más afectada y la que se quemó por completo, debido al calor la tercera plataforma colapsó y aplastó a los otros deportivos de la segunda plataforma.

El camión tenía un segundo remolque y este no logró afectar del todo a los seis deportivos que iban arriba, pero aun así es posible que la agencia los determine como pérdida.

El sitio especializado en Corvette, Blogger de Corvette, descubrió el video gracias a un grupo de Facebook. Ellos estimaron que el camión podía tener poco más de 10 deportivos a bordo. Así como pueden estimar una pérdida alrededor de 900,000 dólares, poco más de 18 millones y medio de pesos, sí cada Corvette se considera una pérdida total.

El conductor no sufrió heridas ni daño alguno, según las autoridades de Tennessee. Aún se espera un peritaje para saber las causas y el pronunciamiento de la concesionaria con los compradores de estos autos.