Se prepara Reino Unido para fuertes nevadas

LONDRES.- Reino Unido anticipaba vientos, lluvias y nevadas potencialmente mortales el jueves mientras una tormenta severa se dirigía desde el suroeste de Inglaterra durante lo que ya ha sido una de las olas de frío más intensas del país en años.

Los meteorólogos indicaron que el horrible de la tormenta golpearía el centro de Inglaterra con hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve en solo unas pocas horas, lo que podría interrumpir las escuelas, el transporte y el comercio, especialmente en áreas rurales.

La Met Office, el servicio meteorológico nacional británico, emitió una rara advertencia meteorológica roja —su nivel más alto— para el suroeste de Inglaterra, donde se esperaban ráfagas de viento de hasta 160 km/h (100 mph) en Cornwall y las Islas de Scilly.

Advirtió sobre vientos "peligrosos y tormentosos" y olas muy grandes, daños a edificios y hogares, escombros voladores, cancelaciones de viajes generalizadas y cortes de energía.

Las advertencias meteorológicas rojas se emiten cuando la agencia considera que es "muy probable que haya un riesgo para la vida, con una interrupción sustancial de los viajes, el suministro de energía y posiblemente daños a la propiedad".