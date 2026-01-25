logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Mundo

Se queda Japón sin osos panda

Los dos últimos ejemplares regresan a China este martes

Por AP

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se queda Japón sin osos panda

TOKIO.-  Los fanáticos japoneses de los pandas se reúnen el domingo para la última vista pública en el zoológico de Ueno en Tokio antes de que los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei regresen a China.

Su partida, prevista para el martes, dejará a Japón sin pandas por primera vez en medio siglo, y las posibilidades de obtener un reemplazo son escasas, ya que las relaciones entre Tokio y Beijing se encuentran en su punto más bajo en años.

China envió pandas a Japón por primera vez en 1972, un regalo destinado a marcar la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos vecinos. Los adorables mamíferos se ganaron inmediatamente los corazones japoneses, y una docena de sucesores se han convertido en celebridades nacionales.

Los pandas gemelos que dejarán el país han atraído enormes multitudes, a pesar de que existe un límite de un minuto de visualización en la zona establecido por el zoológico. Los visitantes, muchos de los cuales llevan juguetes con temática de pandas, dicen en voz alta los nombres de los osos y usan teléfonos inteligentes para captarlos mientras mordisquean bambú y pasean.

Beijing presta los pandas a otros países, pero mantiene su propiedad, que incluye a cualquier cachorro que produzcan. Xiao Xiao y su hermana Lei Lei nacieron en el zoológico de Ueno en 2021.

Cuando se le preguntó sobre el envío de nuevos pandas a Japón, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo: "Sé que los pandas gigantes son amados por muchas personas en Japón, y damos la bienvenida a los amigos japoneses a que vengan a visitarlos en China".

Fanático devoto de los pandas toma millones de fotos

Los días del ingeniero web Takahiro Takauji giran en torno a los pandas.

Todo comenzó hace 15 años, cuando visitó los Jardines Zoológicos de Ueno y se enamoró de los padres de los pandas gemelos, Shin Shin y Ri Ri, poco después de su llegada desde China.

"Su forma y la manera en que se mueven son sinceramente muy adorables y graciosas", dijo a The Associated Press en una entrevista reciente en su casa cerca de Tokio. "A veces son como bebés; en otras ocasiones actúan como un anciano".

