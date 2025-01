Ceremonias y eventos en Washington DC

WASHINGTON (AP) — La capital de Estados Unidos no suele soportar bien el clima invernal. Los que se mudaron a Washington de climas fríos se quejan de que los conductores locales no saben circular por carreteras nevadas y de la tendencia de los sistemas escolares a cerrar a la primera señal de caída de nieve.

Ahora, los actos ceremoniales en curso en Washington se enfrentan a las circunstancias meteorológicas: una fuerte tormenta de nieve que, según las previsiones, arrojará hasta 30 centímetros de nieve en algunos lugares el lunes por la noche. El clima añade un grado inesperado de complejidad a lo que ya era un reto de dos semanas para los funcionarios locales.

Por primera vez, el Distrito de Columbia está albergando tres eventos nacionales de seguridad especial designados en un lapso de dos semanas: la certificación congresional del lunes de la victoria electoral del presidente electo Donald Trump, el funeral de estado de esta semana para el expresidente Jimmy Carter y luego la investidura de Trump el 20 de enero.

"Esto nunca ha ocurrido antes", dijo Matt McCool de la oficina del Servicio Secreto en Washington.

La designación de evento de seguridad especial se reserva para eventos que atraen grandes multitudes y posibles protestas masivas. Requiere un grado mejorado de coordinación de alto nivel entre los funcionarios de D.C., el FBI, el Servicio Secreto, la Policía del Capitolio y el contingente de la Guardia Nacional de Washington.

La certificación, que históricamente ha sido un procedimiento ministerial de bajo perfil, fue elevada a evento nacional de seguridad especial después del caótico motín del 6 de enero de 2021. Esta vez, ese proceso se desarrolló sin problemas el lunes por la tarde, en medio de restricciones de seguridad que, según McCool, imitaban las de un discurso presidencial del Estado de la Unión.

"La zona de Washington, D.C., está muy acostumbrada a estos eventos de alto perfil", declaró McCool ante los periodistas la semana pasada. "Aún así, tener eventos nacionales de seguridad especial consecutivos es una situación única".

Con la certificación ya realizada, los funcionarios ahora se preparan para los elaborados procedimientos fúnebres de varios días de esta semana para Carter. Eso lleva directamente a los preparativos para la toma de posesión del 20 de enero, con funcionarios en alerta por posibles enfrentamientos entre los partidarios y opositores de Trump. Hay una marcha anti-Trump programada para el sábado 18 y una manifestación pro-Trump planeada para el domingo 19.

"Estamos comprometidos a defender el derecho a reunirse y protestar pacíficamente en nuestra ciudad", dijo la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith. "Sin embargo... no toleraremos ninguna violencia, disturbios, destrucción de propiedad o cualquier comportamiento que amenace la seguridad de nuestra ciudad".

Smith dijo que ha puesto su departamento "en plena alerta" a partir del domingo, 5 de enero, posicionando "agentes adicionales con entrenamiento especializado que pueden ser desplegados en cualquier parte del Distrito en un momento dado".

McCool también advirtió a los residentes de D.C. que se acostumbren a ver numerosos drones de seguridad y vigilancia en las próximas dos semanas. Todo el Distrito de Columbia es normalmente una zona de no vuelo para drones.

Ashley Preston, profesora asociada de Historia en la Universidad Howard de Washington D.C., también citó las tensiones específicas de este momento de la historia estadounidense como un factor que añade una capa de ansiedad a todo el proceso. Eso incluye las profundas y furiosas divisiones políticas que enmarcan el segundo mandato de Trump y los dos ataques de Año Nuevo en Nueva Orleans y Las Vegas.

"El fallecimiento de un expresidente y los eventos conmemorativos que suceden después son normales, pero el país se encuentra en un momento peculiar donde la tensión política es alta, lo que hace que todo parezca diferente", dijo Preston en un correo electrónico.

Preston agregó que su confianza en las autoridades para manejar los eventos "honestamente ha sido sacudida por lo que vi el 6 de enero de 2021. Si las próximas semanas transcurren sin problemas, mi confianza se restaurará en cierta medida".

La pregunta más inmediata es si la nevada impedirá que los visitantes vengan a la ciudad para rendir homenaje a Carter. Según la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware.com, más de 1.200 vuelos fueron cancelados o retrasados el lunes desde y hacia el Aeropuerto Nacional Reagan y el Aeropuerto Internacional Dulles cerca de Washington, D.C. Más de 480 vuelos fueron retrasados o cancelados en el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington.

Una vez finalizados los actos conmemorativos en su Georgia natal, el féretro de Carter llegará a Washington D.C. el martes. Las ceremonias, que se prolongarán hasta el jueves, incluirán un desfile fúnebre con caballos el martes por la tarde que podría recordar las imágenes del gélido desfile del 22 de noviembre de 1963 por John F. Kennedy.

Mientras esos eventos aún están programados, la Oficina de Administración de Personal del gobierno federal de Estados Unidos anunció el lunes que las oficinas federales en el área de D.C. estarían cerradas nuevamente el martes.

La nevada ya ha provocado cambios en el procedimiento operativo estándar de la Casa Blanca: en lugar de volar a bordo del helicóptero Marine One el lunes, el presidente Joe Biden se vio obligado a conducir a la Base Conjunta Andrews en Maryland para abordar el Air Force One. En un movimiento que recuerda a los viajes presidenciales secretos a zonas de guerra, el viaje de Biden a Nueva Orleans y Los Ángeles comenzó dentro de un hangar, en lugar de en la pista como es habitual, debido al mal tiempo. El Air Force One estaba resguardado de la nieve dentro de un hangar seguro y Biden partió durante una pausa en la nevada a primera hora de la tarde.