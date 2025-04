Revisarán seguridad de la residencia de gobernador de Pensilvania

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un experto independiente revisará la seguridad en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, después de que los investigadores acusaran a un hombre de escalar un muro y prender fuego a la mansión, informó la policía estatal el miércoles.

La policía estatal dijo que la revisión será una evaluación de riesgos y vulnerabilidades de la residencia oficial del gobernador tras el ataque incendiario, que causó daños considerables y obligó a Shapiro y su familia a huir.

Las autoridades alegan que Cody Balmer escaló una cerca de seguridad de hierro, eludió a la policía y prendió fuego a la residencia en la madrugada del domingo. Los investigadores estaban examinando sus antecedentes para tratar de determinar cualquier motivo para el ataque, incluyendo si tenía algo que ver con la política del demócrata o su fe judía.

En el tribunal el lunes, Cody Balmer negó tener alguna enfermedad mental y se describió a sí mismo como un soldador desempleado sin ingresos ni ahorros. Un juez le negó la fianza y ordenó su detención bajo cargos que incluyen intento de homicidio, terrorismo e incendio premeditado. No presentó una declaración de culpabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Balmer dijo a la policía que planeaba golpear a Shapiro con un pequeño mazo si lo encontraba después de irrumpir en el edificio, según documentos judiciales presentados en este último caso de violencia contra figuras políticas en Estados Unidos.

La secretaria de Justicia Pam Bondi dijo el miércoles que había hablado con Shapiro. Describió el incendio como "absolutamente horrendo" y dijo que cree que el presunto culpable "quería matarlo".

Las autoridades federales están trabajando con la policía estatal y haciendo "todo lo posible para ayudar a condenar a la persona que hizo esto", añadió.

Balmer, de 38 años, había sido diagnosticado con trastorno bipolar pero no creía en la evaluación, dijo su hermano, Dan Balmer, a The Associated Press. Dijo que ayudó a Cody a recibir tratamiento en el Instituto Psiquiátrico de Pensilvania en dos ocasiones.

Dan Balmer dijo que su hermano había mostrado un comportamiento preocupante, incluyendo la noche antes del incendio, cuando volcó una mesa en la casa donde Cody Balmer vivía con sus padres.

Balmer parecía haber planeado cuidadosamente el ataque y estuvo dentro de la residencia durante aproximadamente un minuto antes de escapar, dijo la policía.

Una orden de registro dice que escaló una cerca de seguridad de casi dos metros (siete pies) de altura, rompió una ventana con un martillo y lanzó una botella de cerveza encendida llena de gasolina en la sala de piano. Luego, rompió una segunda ventana, entró en el comedor estatal y encendió un segundo cóctel Molotov antes de patear una puerta y huir, dice la orden.

El incendio causó daños significativos y obligó a Shapiro, su familia e invitados, incluidos otros familiares, a evacuar el edificio temprano el domingo. La residencia, construida en 1968, no tenía rociadores, y los daños podrían ascender a millones de dólares, dijo el jefe de bomberos de Harrisburg, Brian Enterline.

Shapiro dijo que él, su esposa, sus cuatro hijos y otra familia habían celebrado la festividad judía de la Pascua el sábado por la noche en la misma sala. Fueron despertados por los policías estatales golpeando sus puertas alrededor de las dos de la mañana Los bomberos extinguieron el incendio y nadie resultó herido.

Balmer dijo que había caminado durante una hora para llegar a la residencia del gobernador, y durante una entrevista policial "admitió albergar odio hacia el gobernador Shapiro", según una declaración jurada de la policía que no amplió ese punto.

Balmer se entregó en la sede de la policía estatal después de confesar a su ex pareja y pedirle que llamara a la policía, decía la declaración jurada.