Semestre desastroso en materia de libertad de expresión: SIP

Al inaugurar la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza entre este martes y el 22 de octubre de manera virtual, el presidente del organismo, Jorge Canahuati, advirtió que el último semestre fue "desastroso en materia de libertad de prensa", no sólo por los periodistas asesinados, sin por la persecución a los medios y la "estigmatización contra la prensa" que se vive en países como México.

Este es el discurso completo de Canahuati:

"Buenos días. Bienvenida Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE, Sergio Ramírez, distinguido escritor nicaragüense y ahora perseguido por el régimen de Daniel Ortega.

Bienvenidas todas las personas que nos acompañan desde distintas partes de las Américas y del mundo.

Este es el inicio de la 77ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que, por segundo año consecutivo nos vimos obligados a celebrar virtualmente debido a la pandemia del Covid-19.

Estamos aquí, no en Madrid como estaba programado, pero siempre con la fuerza para hablar sobre los temas más importantes de la industria de medios y sobre libertad de prensa.

Lamentablemente este fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa. En especial, debido a la injerencia del poder político sobre los aparatos de justicia. Dos diarios emblemáticos y socios de la SIP, El Nacional de Venezuela y La Prensa de Nicaragua fueron confiscados y expropiados por sus gobiernos. Su delito fue practicar periodismo independiente. El Nacional era uno de los pocos periódicos independientes que quedaban en Venezuela. Y el último de los 115 medios que cerró Nicolás Maduro desde que asumió en 2013. Lo cerró en connivencia con el Poder Judicial, por no pagar una suma irrisoria de 13 millones de dólares en indemnización a Diosdado Cabello.

La misma connivencia usó el régimen de Ortega en Nicaragua para tomar las instalaciones de La Prensa. Acusó a sus directivos de lavado de dinero y de otros delitos económicos sin asidero. Los bienes y las cuentas bancarias están congelados y sus directivos perseguidos.

Por suerte, para el público venezolano y nicaragüense, ambos diarios, aunque con muchas dificultades económicas y logísticas, continúan su labor en forma digital.

Dije que fue desastroso el semestre porque es la primera vez que dos vicepresidentes de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información fueron apresados. Henry Constantín de La Hora de Cuba, por reportar sobre la protesta social a favor de libertad el 11 de julio. Y Juan Lorenzo Holmann de La Prensa de Nicaragua que, sin debido proceso y bajo cargos de lavado dinero, permanece preso desde hace más de 60 días.

También expresamos nuestro profundo dolor porque fueron asesinados nueve periodistas entre México, Brasil, Haití y Colombia. Más de una treintena se fueron al exilio, perseguidos por los poderes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Muchos otros periodistas fueron detenidos y demorados, y acosados por las fuerzas de seguridad y por jueces inescrupulosos.

Puedo decir que estamos orgullosos que le hayan premiado a María Ressa de Filipinas y Dimitri Muratov de Rusia con el Premio Nobel de la Paz. Bien como lo han dicho ellos, tanto por el acoso político y judicial como por el asesinato de algunos de sus colegas, este premio también les corresponde a periodistas de nuestros países. Esa fue la forma que nosotros concedimos este año el Gran Premio de Libertad de Prensa a Constantín y Holmann. Fue a ellos, en representación de tantos otros periodistas asesinados, perseguidos y presos en Cuba y Nicaragua, y en representación de sus familias.

También quiero recordar que en estos meses hemos tenido dos bajas importantes en nuestra institución. Dos baluartes de la libertad de prensa. Scott Schurz, nuestro presidente honorario, que falleció el 24 de mayo, y don Jaime Chamorro que murió el 29 de julio. Ambos dedicaron gran parte de su vida a apoyar las causas de la libertad de prensa y la democracia en las Américas y el mundo. Extrañamos su presencia.

También en muchas Redacciones de las Américas hemos seguido lamentando la muerte de mujeres y hombres periodistas debido a la pandemia.

Pido que los honremos a todos con un momento de silencio.

Muchas gracias.

En varios momentos de esta asamblea tendremos la oportunidad de seguir denunciando los atropellos a la libertad de prensa. Estos aspectos saltaron a la vista en las dos misiones virtuales que realizamos a Cuba y Nicaragua, países en los que observamos métodos similares de represión. Muchos de los entrevistados se refirieron a los periodistas como "valientes", a los que hay que apoyar, porque representan la voz de los oprimidos.

También nos tomaremos tiempo para analizar propuestas de leyes que afectarán a la prensa y para reclamar por mayor acceso a la información pública. Denunciaremos las campañas de estigmatización contra la prensa que proviene de aquellos personajes que, contradictoriamente, deberían defender el derecho a la crítica y el disenso, como en el caso de Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador o Nayib Bukele.

Estos temas los analizaremos cuando presentemos mañana el ranking de libertad de prensa por países que se desprende del Índice de Chapultepec. Escucharemos porqué Cuba, Nicaragua y Venezuela están al fondo de la tabla y cómo Uruguay, Costa Rica y Chile son los países con mayor nivel de libertad de expresión en nuestro continente. Si bien los resultados en las antípodas del Índice son predecibles, nos sorprenderemos sobre las posiciones y cambios que se viven en países como Argentina, Brasil, Perú o República Dominicana.

Como saben, medir la libertad de prensa y denunciar las violaciones es la savia que ha corrido por las venas de esta institución en sus 80 años de vida. Por eso me enorgullece comentarles que estamos creando una nueva herramienta de medición a través de inteligencia artificial que nos permitirá monitorear el clima de libertad de prensa en tiempo real y ponerlo en contexto. El uso de las nuevas tecnologías nos permitirá ser más eficientes con nuestra misión, tal como lo remarca nuestra Declaración de Salta.

Más allá de estos problemas externos al periodismo, quiero poner especial énfasis en el valor de nuestra profesión y la revalorización de los medios. Muchas de las categorías de premios que hemos otorgado este año premiaron el trabajo colaborativo de Redacciones en varios países cuyo resultado fueron contenidos de alta calidad y denuncia. Uno se llena de optimismo cuando ve la colaboración periodística en su máxima expresión al enterarse de investigaciones que dieron luz a los Pandora Papers, publicadas y trabajada por muchos de nuestros socios.

De esa forma, el público está revalorizando el papel de los medios. Como el periodismo está dando batalla contra la desinformación, las teorías conspirativas, así sean sobre la vacunación o para derrotar la infodemia de noticias falsas.

Tampoco quiero omitir el grave riesgo que afecta a los medios de comunicación debido a los estragos económicos de la pandemia. Esta ha agudizado la crisis económica que veníamos arrastrando en la industria y son muchos los medios que no pudieron sobrevivir. Muchas comunidades quedaron sin medios de comunicación y es evidente que con ello la democracia perdió un pilar fundamental.

En esta asamblea prestaremos especial interés al tema de la sustentabilidad de los medios. Hemos buscado muchos caminos, pero estamos convencidos de un paso importante que hemos dado, liderando a una veintena de asociaciones de medios regionales e internacionales para exigir que las grandes plataformas digitales retribuyan en forma "justa y razonable" a los medios por el uso y la distribución de los contenidos noticiosos.

Seguiremos impulsando este tema y seguiremos analizando como esto se ha logrado en Australia, en Europa y lo está buscando las asociaciones de medios lo están buscando en Estados Unidos y Canadá.

Prestaremos especial atención al Congreso de Estados Unidos que solicitó a la Oficina de Copyright un estudio sobre los "derechos de autor auxiliares" para evaluar si es necesario legislar sobre protecciones especiales para los medios, tras la implementación de esas protecciones en la Unión Europea que favorecen a los editores sobre el uso de su contenido por parte de terceros.

Creemos que las asociaciones, en representación de nuestros socios, podemos ayudar en la búsqueda de soluciones ya sea que estén configuradas en acuerdos de partes entre medios y plataformas o a través de soluciones legislativas. No hay un único camino y, como asociación, estamos tratando de identificar las mejores vías de negociación. El derecho de autor o la propiedad intelectual, es decir, los contenidos de los medios deben ser respetados.

Nuestro pedido no es arbitrario ni caprichoso. Las plataformas digitales ganan mucho dinero a través de publicidad que vehiculizan para distribuir los contenidos noticiosos que ofrecen en forma gratuita. Entendemos que varias plataformas, como Google, ofrecen programas de pago de contenido a los medios, pero estos todavía no son adecuados, universales ni plurales.

También consideramos que las plataformas no están siendo transparentes en materia de publicidad, sobre sus ingresos, y sobre algoritmos lo que pone en seria desventaja a los medios de comunicación.

Estamos seguros que las plataformas digitales entenderán que, en parte, son responsables de la fragilidad de la industria de medios. Y estamos seguros que entenderán que no puede haber verdadera democracia sin medios sustentables. Sin sustentabilidad los medios no puedan ser libres e independientes, dos valores fundamentales en democracia.

Sin duda tenemos mucho trabajo y nuestro compromiso por la libertad de prensa y la sustentabilidad de los medios es inquebrantable y de largo aliento. Repito, nuestra institución tiene 80 años y creo que, con nuestra lucha actual, estamos honrando a los fundadores y primeros luchadores de esta organización que siempre tuvieron a la libertad de prensa como premisa fundamental de la democracia.

Muchas gracias".