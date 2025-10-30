Senadores demócratas alertan sobre secretismo en vuelos de deportación de ICE

WASHINGTON (AP) — El "secreto casi total" en torno a los vuelos de deportación y el uso de restricciones corporales a bordo está generando "serias preocupaciones sobre derechos humanos", escribieron el jueves un grupo de 11 senadores demócratas en una carta dirigida a los principales funcionarios de inmigración.

El senador federal Chris Van Hollen de Maryland instó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) a proporcionar un informe completo de sus operaciones aéreas y a dejar de usar las restricciones de color negras y amarillo conocidas como WRAP hasta que la agencia explique sus políticas para el uso del dispositivo y resuelva otras dudas sobre su uso en inmigrantes detenidos.

"Creo que es algo muy problemático", dijo Van Hollen a The Associated Press. "Quieren ocultar información a la población".

La carta de los senadores hace mención de una investigación de la AP que reveló este mes varios ejemplos en los que el ICE ha utilizado el dispositivo en personas detenidas, en ocasiones durante horas, en vuelos de deportación desde 2020. Van Hollen estuvo acompañado por Elizabeth Warren, Cory Booker, Alex Padilla, Tammy Duckworth y otros seis senadores.

El WRAP es objeto de varias demandas federales en las que se compara el uso incorrecto del dispositivo con castigo e incluso tortura. Los defensores han expresado su preocupación de que el ICE no esté monitoreando el uso del WRAP como lo requiere la ley federal para su uso con fines policiales, lo que dificulta discernir exactamente cuántas personas están siendo sometidas a las restricciones.

"Cuando una organización como el DHS no quiere transparencia, es porque no quieren que la gente sepa lo que están haciendo", declaró Van Hollen, refiriéndose por sus iniciales al Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE.

Además de la carta, la representante demócrata Delia Ramírez dijo a la AP en un comunicado que está trabajando en un proyecto de ley para controlar el uso del WRAP por parte de la agencia.

"El uso de restricciones de cuerpo completo por parte del ICE para inmovilizar a individuos detenidos plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de aquellos bajo su jurisdicción", indicó Ramírez.

El DHS no ha respondido preguntas detalladas de la AP sobre el uso del WRAP y tampoco respondió de momento a una solicitud de comentarios. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló anteriormente que las prácticas del ICE "se alinean con las seguidas por otras autoridades pertinentes y se apegan por completo a los estándares legales establecidos".

La AP descubrió que el DHS ha pagado al fabricante del WRAP, Safe Restraints Inc., 268.523 dólares desde que comenzó a comprar los dispositivos a finales de 2015, durante el gobierno del presidente Barack Obama. Los registros de compras del gobierno muestran que los dos mandatos de Donald Trump han sido responsables de aproximadamente el 91% de ese gasto.

El ICE no proporcionó a la AP registros que documenten su uso del WRAP a pesar de múltiples solicitudes, y no está claro con qué frecuencia se ha empleado, ya sea durante el gobierno actual o en anteriores.

Además de informar sobre el uso del dispositivo por parte del ICE, la AP identificó una docena de casos fatales en la última década donde la policía local o carceleros usaron el WRAP y las autopsias determinaron que la "restricción" jugó un papel en la muerte.

"Las tácticas brutales e inhumanas del ICE continúan poniendo en peligro vidas humanas en todo el país", sostuvo Ramírez. "El ICE está actuando fuera de la supervisión o la rendición de cuentas. Eso no puede continuar".