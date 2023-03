Senadores piden testimonio de jefes de bancos en quiebra

Los líderes de la comisión bancaria del Senado de Estados Unidos advirtieron el jueves a los exdirectores de Silicon Valley Bank y Signature Bank que están a la espera de su testimonio para que respondan por la quiebra de sus bancos.

La comisión está examinando los sucesos que llevaron al cierre de los bancos, y la primera audiencia será el martes. El jueves se enviaron cartas separadas a Gregory Becker, exjefe de Silicon Valley Bank, y a Joseph DePaolo, exjefe de Signature Bank.

Ambos directores generales habían indicado al comité que no podían asistir a la audiencia del martes, según la carta. Pero los senadores dijeron que los directores ejecutivos pueden testificar ante el Congreso sin revelar información confidencial. Los CEOs tampoco necesitan entregar documentos o archivos bancarios para brindar testimonio informativo, indicaron los legisladores.

Los abogados de los directivos no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, quebró el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a retirar dinero en medio de temores sobre la salud del banco. Fue el segundo mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos. El fin de semana siguiente quebró Signature Bank, con sede en Nueva York.

El senador demócrata Sherrod Brown, presidente del panel bancario, y el senador Tim Scott, el republicano de mayor rango, dijeron que el comité necesita entender cómo los bancos manejaron los riesgos durante su rápido crecimiento y qué llevó a que ambos tuvieran una gran proporción de depositantes sin seguro.

Los senadores también solicitaron a Becker información sobre el "pago de bonos en las horas previas a la incautación del banco por parte de los reguladores".

Los legisladores también están analizando las acciones de los reguladores y ese será el tema central de la audiencia del martes con el testimonio de Martin Gruenberg, presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos; Michael Barr, vicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal; y Nellie Liang, subsecretaria de finanzas internas del Departamento del Tesoro.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores ya también iniciaron investigaciones sobre el colapso del Silicon Valley Bank, y el presidente Joe Biden pidió al Congreso que refuerce las reglas sobre los bancos regionales e imponga sanciones más duras a los ejecutivos de los bancos en quiebra.