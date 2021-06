"Ser gay no es una elección, ser intolerante sí", dice el primer ministro de Luxemburgo

BRUSELAS, Bélgica (EFE).- El primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, abiertamente gay, cargó este jueves contra la nueva ley húngara que prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas y los medios de comunicación, y advirtió de que "ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es".



"Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada. Aceptar que era gay fue la parte más difícil para mí, aceptarlo yo mismo y cómo decírselo a mis padres. Escuchar ahora que igual es porque vi algo en la televisión cuando era pequeño es inaceptable", dijo Bettel antes de participar en la cumbre europea en Bruselas.

Bettel, casado desde 2015 con el arquitecto belga Gauthier Christian Destenay, recordó a "muchos jóvenes" que acaban suicidándose por no aceptar su orientación sexual y advirtió: "Que se te culpe a nivel nacional, se te considere anormal y un peligro para los jóvenes es no darse cuenta de que ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es".

Aunque este asunto no entra como punto en la agenda oficial, la polémica ley promulgada por Hungría será el telón de fondo de esta reunión después de que 17 Estados miembros, incluida España, hayan mostrado su rechazo a la misma en una carta publicada en las horas previas a la cumbre de líderes.

"Mezclar la pedofilia, la pornografía y la homosexualidad es inaceptable", continuó Bettel, quien afirmó que la posibilidad de "ser diferentes" es un valor fundamental de la Unión Europea.

El primer ministro luxemburgués advirtió de que la Unión Europea no puede "ser juez y quejarse sobre temas de derechos humanos en el mundo" mientras "los que van en la dirección opuesta se sientan a nuestra mesa y hacen exactamente lo mismo". "Seré un intolerante con los intolerantes", zanjó.