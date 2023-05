Severo regaño al presidente de Costa Rica por insultar a la prensa

A-AA+

SAN JOSÉ, Costa Rica, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Con un veredicto judicial que podría ser emblemático para enfrentar el acoso a la prensa en México, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Venezuela o Guatemala, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recibió una severa reprimenda del máximo tribunal constitucional costarricense por insultar y atacar a periodistas y medios de comunicación y atentar contra el libre ejercicio del periodismo.

Tras la regañada, Chaves decidió -por el momento- mantener silencio, a sabiendas de que la resolución judicial es de acatamiento obligatorio e inapelable y que debe afrontar las consecuencias de calificar como "sicarios políticos" a reporteros de tres medios locales: el periódico La Nación, la televisora Canal 7 y el diario digital CRHoy, y lanzar otros ataques.

"La utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa", sentenció la Sala Constitucional o Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en un veredicto histórico para la protección de la libertad de prensa en este país.

"La Sala Constitucional determinó que ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios, no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos", subrayó.

Según el tribunal, "las conferencias de prensa, en especial las televisadas, han resultado de gran utilidad para los Estados Democráticos".

La Sala resolvió un recurso de amparo que el periodista costarricense Jason Ureña, del periódico digital CRHoy, de esta ciudad, presentó el 18 de enero pasado. Ureña alegó, entre otras cosas, que "la normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación del respeto y de garantía de los derechos fundamentales".

Ureña confrontó una oleada de ataques lanzada por Chaves el 9 de enero anterior en una conferencia de prensa en esta capital.

En una comparecencia ese día ante periodistas, Chaves intervino en una polémica que estalló en diciembre de 2022 luego de que La Nación, Canal 7 y CRHoy revelaron que la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, contrató a una red mediática para atacar a reporteros y medios noticiosos de Costa Rica.

Chaves justificó a la funcionaria por usar el término "maldito" contra Ureña. "Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a la ministra", argumentó el gobernante.

Maldito "significa una persona perversa que distorsiona la realidad y eso es don Jason Ureña para mí", recalcó.

"Yo lo quiero leer. Maldito, de acuerdo con la Real Academia (de la Lengua Española) es perverso, de mala intención y de malas costumbres. Si señor, eso es lo que estaba diciendo la señora ministra de su colega (Jason Ureña), que es un perverso, que tiene mala intención y que tiene malas costumbres. No me sorprende", insistió.

Aunque sus alcances se ciñen a Costa Rica, la decisión constitucional podría alentar a la prensa—medios y periodistas—de México, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Venezuela o Guatemala a enfrentar el ataque que, a diario, lanzan en su contra los respectivos presidentes Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele, Miguel Díaz—Canel, Daniel Ortega, Nicolás Maduro o Alejandro Giammattei.

La Presidencia de Costa Rica aclaró que se abstendrá de pronunciarse sobre el pronunciamiento de la Sala porque no lo conoce en su totalidad, pero insistió en "mantener intrínsecos los derechos de libertad de expresión y prensa que cobijan nuestra democracia".

Los directores de los tres medios recibieron con satisfacción el dictamen de la Sala, que condenó al gobierno de Chaves al pago de costas, daños y perjuicios "causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria".

"No es la primera vez que un gobernante es condenado por utilizar un lenguaje excesivo que podría incitar a la agresión contra periodistas. Para citar un ejemplo, (...) Maduro recibió una sentencia similar" por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH), alegó el periodista cubano—costarricense Armando González, director de La Nación.

"Resulta profundamente vergonzoso que (...) se condene al Estado por lesiones del presidente de la República a la libertad de prensa", argumentó, por su parte, el periodista cubano—costarricense Ignacio Santos, director del noticiero de Canal 7.

"El ataque no viene de cualquier funcionario público. Estamos hablando de la máxima autoridad de nuestra institucionalidad, del presidente de la República, quien está llamado a defender y resguardar nuestro Estado de derecho", planteó, por su lado, la periodista costarricense Jimena Soto, directora de CRHoy.

En la misma rueda de prensa del 9 de enero, Chaves acusó a los tres medios de quitar y poner presidentes de Costa Rica en los últimos 76 años.

"Ustedes pensaban, porque lo hicieron por muchos años, La Nación, Canal 7 y CRHoy, que quitaban y ponían presidentes. Eso se acabó en el 2022", acusó Chaves al defender a Chacón.

El mandatario intentó aludir así a que, con su victoria en los comicios presidenciales del año pasado, feneció esa presunta costumbre mediática y política sobre la democracia costarricense, reconocida como la más sólida de América Latina y el Caribe.

Pero cuando EL UNIVERSAL acudió repetidamente, de enero a abril de 2023, ante Chaves para que concretara e identificara, con nombres y apellidos, cuáles de los 17 presidentes costarricenses de 20 gobiernos de 1946 a 2022 fueron puestos o quitados por los tres medios, no logró probar sus acusaciones.

En agosto de 2022, al referirse a la prensa como "especie" o "fauna" y molesto con medios locales de comunicación, Chaves narró que hay rinocerontes y mapaches y, con énfasis deliberado, adujo que también hay "ratas". En la campaña electoral que en 2022 le llevó a la presidencia bautizó como "prensa canalla" a los medios que denunciaron algunas de sus actuaciones personales y políticas.

En un informe que Reporteros Sin Fronteras (RSF), agrupación mundial no estatal de defensa de los periodistas, presentó este mes sobre la situación global de la prensa lamentó que, tras un año de incesantes ataques de Chaves a periodistas y medios, Costa Rica salió de la lista mundial de los primeros 10 países con mayor respeto al libre ejercicio del periodismo.

De acuerdo con la evaluación de RSF, pese a "los intentos" de Chaves "por estigmatizar a la prensa crítica", los periodistas "no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones".

"El periodismo (en Costa Rica) está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y defendido la importancia de una prensa libre en una democracia", puntualizó.

Chaves cumplió el 8 de mayo anterior los primeros 12 meses de sus 48 de gobierno, en un año en el que lanzó un acoso constante a medios y reporteros con el que pareció emular, entre otros de sus colegas de América Latina y el Caribe, a López Obrador, Bukele, Díaz—Canel, Ortega, Maduro o Giammattei.