Shelly-Ann Fraser-Pryce se despide en el Mundial de Tokio

Ciertamente, no fue la mejor carrera de Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Pero para definir a la velocista femenina de 100 metros más laureada que jamás se haya puesto unas zapatillas, esa carrera a principios de este año contra otros padres en el día deportivo de su hijo en la escuela dice mucho.

Fraser-Pryce venció a todos esos padres en el corto sprint por una distancia sideral. Las imágenes de dron de la escena son hilarantes. A los 38 años, con suficientes medallas, trofeos y otros premios para llenar un almacén, Fraser-Pryce seguramente no tenía que alinearse para esa carrera.

Pero era una madre y su hijo, Zyon, era un estudiante y... ¿por qué no? ¿Alguna vez se le pasó por la mente la idea de aflojar un poco, dejando que alguna mamá o papá afortunado dijera que estuvo a la par o venció a la campeona?

"Nunca haría eso", dijo Fraser-Pryce con una risa. "No está en mi ADN hacerlo. ¡Lo que me asombra es que realmente piensan que tenían una oportunidad!"

Retiro pospuesto por un año

Fraser-Pryce vuelve esta semana para los 100 metros en el Mundial de Tokio, su octava y, dice, última aparición en el escenario más importante del atletismo fuera de los Juegos Olímpicos.

Este es un retiro que se ha pospuesto por un año después de que las cosas en lo que se suponía que sería su acto de cierre, en los Juegos de París hace un año, salieran terriblemente mal.

Es una oportunidad para que la tres veces medallista de oro olímpica, la campeona para las mujeres en el deporte y la atleta que muchos han visto crecer, desde una desconocida de 21 años con frenillos en los dientes en Beijing hasta una de las más grandes de todos los tiempos, se retire en sus propios términos.

El año pasado, en el día de la final de los 100 metros en París el año pasado, un video circuló en las redes sociales mostrando cuando a Fraser-Pryce se le negó el ingreso a, estadio.

Le sucedió a varios velocistas ese día, incluida la favorita estadounidense en ese momento, Sha'Carri Richardson.

Los Juegos Olímpicos lo llamaron un simple malentendido. El video muestra a Fraser-Pryce claramente ofuscada, mientras argumenta que, hasta ese día, el más importante, ella y otros atletas habían entrado por la misma puerta donde ahora se les negaba el acceso.

Estuvo allí durante unos 30 minutos viendo si la situación se resolvería. Vio pasar autobuses llenos de atletas, observando cómo se desarrollaba la escena. Se sintió humillada.

Para cuando finalmente llegó a la pista de calentamiento, una hora más tarde de lo programado, nada se sentía bien. Los velocistas son competidores muy fieles a su rutina. Fraser-Pryce, quien venía teniendo un buen rendimiento en la temporada y era aspirante al podio, había perdido la confianza.

"He tenido lesiones antes, y he tenido contratiempos, y realmente he sido fuerte y lo he logrado", dijo. "Y esta vez, no pude llegar a la meta. Es la primera vez en toda mi carrera que tuve un ataque de pánico. Eso es el asunto pendiente: tener la oportunidad de retirarme sabiendo que di todo".

Último acto de una carrera única

Cuando hizo su debut olímpico en 2008, Fraser-Pryce admite que realmente no sabía qué tipo de velocista podría ser. Esperaba simplemente llegar a la final.

"Ese era el único objetivo que tenía al entrar", dijo.

Ganó esa noche, liderando un barrido de medallas jamaicana que generó más titulares que su victoria individual.

Cuando ganó de nuevo en 2012, era oficialmente una realeza, al nivel de Gail Devers y Flo Jo y todas los grandes que alguna vez corrieron en la pista, incluso si su victoria, una vez más, fue eclipsada por el show de Usain Bolt y el dominio general de su país.

Sin embargo, aparte de los aparatos, que se quitaron en 2010, las pelucas coloridas características y el apodo "The Pocket Rocket" —homenaje a la explosión de velocidad y color de 1,52 metros (4,9 pies) que era— la historia de Fraser-Pryce no era tan conocida fuera de Jamaica y, específicamente, alrededor de Waterhouse, una comunidad de clase trabajadora en Kingston, donde creció compartiendo una cama con dos hermanos y su madre en una casa sin baño interior.

La maternidad trae más victorias y una historia de resiliencia

La historia, sin embargo, ganó más textura y corazón después de que Zyon nació en 2017.

Se sentó en la cama y lloró después de enterarse de que estaba embarazada. Algunos amigos le estaban deseando felicitaciones por una carrera que ahora, sugerían, ciertamente había terminado.

"Todos tienen derecho a su opinión", dijo. "Sabía cómo me sentía y sabía que no estaba lista para irme. Tenía algo por hacer, y me mantuve enfocada en el objetivo".

Esa cita vino en 2019, después de ganar la medalla de oro en el Mundial de Doha. Fraser-Pryce se convirtió en un símbolo de varias corredoras convertidas en madres, incluidas Allyson Felix, Alysia Montano y Faith Kipyegon, que estaban cansadas de ser descartadas solo porque habían tenido hijos.

Tres años después en Oregón, después de que Fraser-Pryce ganara su quinto título Mundial en los 100, este después de que otra jamaicana, Elaine Thompson-Herah, ganara dos Juegos Olímpicos y aparentemente la dejara muy atrás, estaba rompiendo otro estereotipo.

"Mucha gente cree que cuando las mujeres cumplen 35 años, de alguna manera disminuye nuestro don, nuestro talento", dijo Fraser-Pryce después de esa victoria. "Pero todavía puedo alinearme y competir, y eso es muy especial".

Ahora tiene 38 años. En Tokio, habrá mujeres que han corrido mejores tiempos que ella cuando se alinee por última vez. Pero ninguna de ellas ha pasado por tantos regresos y ha salido ganando como la velocista ahora conocida como la "Mommy Rocket".

Dirige una fundación benéfica llamada Pocket Rocket Foundation, que ha ofrecido casi 100 becas a estudiantes en todo su país.

"Sé lo que se siente tener el sueño pero carecer de los recursos", dijo Fraser-Pryce en una entrevista a principios de este año con la revista Marie Claire.

Correr una vez más ayudará a difundir ese mensaje a una audiencia más amplia una vez más. Pero más que nada, está usando su última segunda oportunidad, esta vez, una segunda oportunidad para decir adiós, para difundir la palabra sobre la resiliencia.

"Creo que la resiliencia es conocer tu poder y poseer tu poder", dijo Fraser-Pryce. "Es saber de lo que eres capaz y confiar en eso y creer en eso."